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ВСУ обстреляли Ясиноватский район и Донецк

ВСУ обстреляли Ясиноватский район и Донецк - РИА Новости, 02.09.2023

ВСУ обстреляли Ясиноватский район и Донецк

Украинские войска в 22.10 (совпадает с мск) выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району и Донецку, сообщает... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T22:30

2023-09-02T22:30

2023-09-02T22:30

специальная военная операция на украине

донецк

украина

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска в 22.10 (совпадает с мск) выпустили четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району и Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 22.10 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 22.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили 32 снаряда, среди которых было пять кассетных, по Донецку и Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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донецкая народная республика

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донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк