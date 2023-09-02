Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ Запорожской области погибли два жителя, пятеро пострадали - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:43 02.09.2023 (обновлено: 21:50 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893878576.html
При обстреле ВСУ Запорожской области погибли два жителя, пятеро пострадали
При обстреле ВСУ Запорожской области погибли два жителя, пятеро пострадали - РИА Новости, 02.09.2023
При обстреле ВСУ Запорожской области погибли два жителя, пятеро пострадали
Два мирных жителя погибли и пятеро ранены в результате обстрела со стороны ВСУ села Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T21:43
2023-09-02T21:50
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и пятеро ранены в результате обстрела со стороны ВСУ села Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области."Около 18:30 киевский режим нанес ракетный удар по селу Конские Раздоры Пологовского района. Попадания пришлись по территории коммерческого предприятия, где располагались офис, магазин запчастей сельскохозяйственной техники, а также ангар и стоянка. В результате прилетов два человека погибли, пятеро ранены", - сообщили журналистам в администрации со ссылкой оперативные службы.Разрушены офисное помещение и магазин, а также ангар и техника. В частных постройках поблизости выбиты стекла.На месте обстрела работают оперативные и экстренные службы области.
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Запорожской области погибли два жителя, пятеро пострадали

При обстреле ВСУ села Конские Раздоры Запорожской области погибли два жителя

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и пятеро ранены в результате обстрела со стороны ВСУ села Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области.
"Около 18:30 киевский режим нанес ракетный удар по селу Конские Раздоры Пологовского района. Попадания пришлись по территории коммерческого предприятия, где располагались офис, магазин запчастей сельскохозяйственной техники, а также ангар и стоянка. В результате прилетов два человека погибли, пятеро ранены", - сообщили журналистам в администрации со ссылкой оперативные службы.
Разрушены офисное помещение и магазин, а также ангар и техника. В частных постройках поблизости выбиты стекла.
На месте обстрела работают оперативные и экстренные службы области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:03
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала