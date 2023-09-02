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При обстреле ВСУ Запорожской области погибли два жителя, пятеро пострадали

При обстреле ВСУ Запорожской области погибли два жителя, пятеро пострадали - РИА Новости, 02.09.2023

При обстреле ВСУ Запорожской области погибли два жителя, пятеро пострадали

Два мирных жителя погибли и пятеро ранены в результате обстрела со стороны ВСУ села Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T21:43

2023-09-02T21:43

2023-09-02T21:50

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и пятеро ранены в результате обстрела со стороны ВСУ села Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области."Около 18:30 киевский режим нанес ракетный удар по селу Конские Раздоры Пологовского района. Попадания пришлись по территории коммерческого предприятия, где располагались офис, магазин запчастей сельскохозяйственной техники, а также ангар и стоянка. В результате прилетов два человека погибли, пятеро ранены", - сообщили журналистам в администрации со ссылкой оперативные службы.Разрушены офисное помещение и магазин, а также ангар и техника. В частных постройках поблизости выбиты стекла.На месте обстрела работают оперативные и экстренные службы области.

запорожская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, вооруженные силы украины