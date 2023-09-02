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При обстреле ВСУ Запорожской области погибли два жителя, пятеро пострадали
При обстреле ВСУ Запорожской области погибли два жителя, пятеро пострадали - РИА Новости, 02.09.2023
При обстреле ВСУ Запорожской области погибли два жителя, пятеро пострадали
Два мирных жителя погибли и пятеро ранены в результате обстрела со стороны ВСУ села Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T21:43
2023-09-02T21:43
2023-09-02T21:50
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и пятеро ранены в результате обстрела со стороны ВСУ села Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области."Около 18:30 киевский режим нанес ракетный удар по селу Конские Раздоры Пологовского района. Попадания пришлись по территории коммерческого предприятия, где располагались офис, магазин запчастей сельскохозяйственной техники, а также ангар и стоянка. В результате прилетов два человека погибли, пятеро ранены", - сообщили журналистам в администрации со ссылкой оперативные службы.Разрушены офисное помещение и магазин, а также ангар и техника. В частных постройках поблизости выбиты стекла.На месте обстрела работают оперативные и экстренные службы области.
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РИА Новости
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РИА Новости
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Запорожской области погибли два жителя, пятеро пострадали
При обстреле ВСУ села Конские Раздоры Запорожской области погибли два жителя
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и пятеро ранены в результате обстрела со стороны ВСУ села Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области.
"Около 18:30 киевский режим нанес ракетный удар по селу Конские Раздоры Пологовского района. Попадания пришлись по территории коммерческого предприятия, где располагались офис, магазин запчастей сельскохозяйственной техники, а также ангар и стоянка. В результате прилетов два человека погибли, пятеро ранены", - сообщили журналистам в администрации со ссылкой оперативные службы.
Разрушены офисное помещение и магазин, а также ангар и техника. В частных постройках поблизости выбиты стекла.
На месте обстрела работают оперативные и экстренные службы области.