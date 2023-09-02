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При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 02.09.2023
При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T20:53
2023-09-02T20:53
2023-09-02T20:53
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по улице Кремневой получила ранение женщина 1981 года рождения", - написал мэр. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что с 19.00 по 19.30 украинские войска выпустили по Петровскому району города 18 снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе два кассетных.
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница
Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница