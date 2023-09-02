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При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:53 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893874615.html
При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 02.09.2023
При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T20:53
2023-09-02T20:53
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по улице Кремневой получила ранение женщина 1981 года рождения", - написал мэр. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что с 19.00 по 19.30 украинские войска выпустили по Петровскому району города 18 снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе два кассетных.
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница

Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела Петровского района по улице Кремневой получила ранение женщина 1981 года рождения", - написал мэр.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что с 19.00 по 19.30 украинские войска выпустили по Петровскому району города 18 снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе два кассетных.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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