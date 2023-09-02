https://ria.ru/20230902/obstrel-1893869499.html

Минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в обстреле позиций на границе

Минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в обстреле позиций на границе - РИА Новости, 02.09.2023

Минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в обстреле позиций на границе

Минобороны Армении обвинило в субботу азербайджанскую сторону в обстреле позиций армянской армии, расположенным в направлении населенного пункта Норабак... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T20:01

2023-09-02T20:01

2023-09-02T20:01

в мире

азербайджан

армения

никол пашинян

ильхам алиев

ереван

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БАКУ/ЕРЕВАН, 2 сен – РИА Новости. Минобороны Армении обвинило в субботу азербайджанскую сторону в обстреле позиций армянской армии, расположенным в направлении населенного пункта Норабак (Гегаркуникская область Армении), азербайджанское оборонное ведомство опровергла данную информацию. Ранее в пятницу Ереван заявил о четырех погибших военных из-за обстрела на границе, Баку - о двух раненых. Позднее армянское минобороны сообщило, что получило новое заключение врачей, согласно которому в результате интенсивных реанимационных мероприятий у одного из четырех числившихся погибшими военнослужащих - Нарека Погосяна - восстановилось сердцебиение. Минобороны удалило его из списка погибших. "2 сентября в период с 16:00 (15:00 мск) до 16:10 (15:10) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Норабак", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны Армении. В свою очередь в минобороны Азербайджана опровергли эту информацию. "Распространённая армянской стороной информация о якобы имевшем место 2 сентября с 16:00 (15:00 мск) до 16:10 (15:10) обстреле подразделениями азербайджанской армии подразделений вооруженных сил Армении на границе, не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем информацию, распространённую министерством обороны Армении", - сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства. На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230615/karabakh-1878221672.html

https://ria.ru/20230831/karabakh-1893372105.html

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армения

ереван

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в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, ильхам алиев, ереван