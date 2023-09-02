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Украинские войска выпустили 32 снаряда по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 32 снаряда по Донецку и Горловке - РИА Новости, 02.09.2023

Украинские войска выпустили 32 снаряда по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 32 снаряда, среди которых пять кассетных, по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T19:23

2023-09-02T19:23

2023-09-02T20:19

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

горловка

сцкк

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили 32 снаряда, среди которых пять кассетных, по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 17:45 — населенный пункт Новоселовка Первая — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в заявлении.В период с 18:45 по 19:05 войска противника выпустили по городу еще 19 снарядов калибра 155 миллиметров, добавили в ведомстве.Уточняется, что Горловка подверглась атаке с 18:15 по 18:45, по ней выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров, среди которых три кассетных. По словам мэра города Ивана Приходько, при обстреле получила повреждения школа в Никитовском районе.Украинские военные регулярно открывают огонь по городам ДНР. Накануне после удара ВСУ по торговому центру "Донецк-Сити" в столице региона погибла шестилетняя девочка. Противник выпустил по ТЦ 15 ракет из РСЗО. В последнее время украинские боевики используют для атак кассетные боеприпасы, которые киевский режим получил от Соединенных Штатов в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230902/svo-1893650406.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк, происшествия, вооруженные силы украины