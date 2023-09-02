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Украинские войска выпустили 32 снаряда по Донецку и Горловке - РИА Новости, 02.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:23 02.09.2023 (обновлено: 20:19 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893866691.html
Украинские войска выпустили 32 снаряда по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили 32 снаряда по Донецку и Горловке - РИА Новости, 02.09.2023
Украинские войска выпустили 32 снаряда по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили 32 снаряда, среди которых пять кассетных, по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T19:23
2023-09-02T20:19
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
горловка
сцкк
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили 32 снаряда, среди которых пять кассетных, по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 17:45 — населенный пункт Новоселовка Первая — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в заявлении.В период с 18:45 по 19:05 войска противника выпустили по городу еще 19 снарядов калибра 155 миллиметров, добавили в ведомстве.Уточняется, что Горловка подверглась атаке с 18:15 по 18:45, по ней выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров, среди которых три кассетных. По словам мэра города Ивана Приходько, при обстреле получила повреждения школа в Никитовском районе.Украинские военные регулярно открывают огонь по городам ДНР. Накануне после удара ВСУ по торговому центру "Донецк-Сити" в столице региона погибла шестилетняя девочка. Противник выпустил по ТЦ 15 ракет из РСЗО. В последнее время украинские боевики используют для атак кассетные боеприпасы, которые киевский режим получил от Соединенных Штатов в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230902/svo-1893650406.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили 32 снаряда по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили 32 снаряда по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Киевского района Донецка
Последствия обстрела Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела Киевского района Донецка
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ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили 32 снаряда, среди которых пять кассетных, по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 17:45 — населенный пункт Новоселовка Первая — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в заявлении.
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В период с 18:45 по 19:05 войска противника выпустили по городу еще 19 снарядов калибра 155 миллиметров, добавили в ведомстве.
Уточняется, что Горловка подверглась атаке с 18:15 по 18:45, по ней выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров, среди которых три кассетных. По словам мэра города Ивана Приходько, при обстреле получила повреждения школа в Никитовском районе.

США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, которые ВСУ активно используют для обстрела городов ДНР и ЛНР. Кроме того, украинские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

Украинские военные регулярно открывают огонь по городам ДНР. Накануне после удара ВСУ по торговому центру "Донецк-Сити" в столице региона погибла шестилетняя девочка. Противник выпустил по ТЦ 15 ракет из РСЗО.
В последнее время украинские боевики используют для атак кассетные боеприпасы, которые киевский режим получил от Соединенных Штатов в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦККПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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