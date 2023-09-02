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Украинские войска выпустили еще пять кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще пять кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 02.09.2023

Украинские войска выпустили еще пять кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T17:51

2023-09-02T17:51

2023-09-02T17:51

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.25 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 17.29 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущен один снаряд калибром 155 миллиметров (кассетный)... 17.32 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущен один снаряд калибром 155 миллиметров (кассетный)", - сообщает представительство. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230816/subboepripasy-1890461084.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия