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Украинская артиллерия нанесла удар по запорожскому Токмаку
Украинская артиллерия нанесла удар по запорожскому Токмаку - РИА Новости, 02.09.2023
Украинская артиллерия нанесла удар по запорожскому Токмаку
Украинская армия нанесла удар из ствольной артиллерии по городу Токмак Запорожской области, сообщили журналистам в администрации региона со ссылкой на... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T17:37
2023-09-02T17:37
2023-09-02T17:37
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Украинская армия нанесла удар из ствольной артиллерии по городу Токмак Запорожской области, сообщили журналистам в администрации региона со ссылкой на оперативные службы области. "Ориентировочно в 15.00 боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу Токмак. В результате попадания загорелся трансформатор на улице Короленко", - говорится в сообщении. На месте работают экстренные службы. Ранее над городом Бердянск российской ПВО была перехвачена ракета, выпущенная войсками киевского режима.
https://ria.ru/20230829/obstrel-1893015367.html
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токмак, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Происшествия
Украинская артиллерия нанесла удар по запорожскому Токмаку
Из-за удара ВСУ по запорожскому Токмаку загорелся трансформатор