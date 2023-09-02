https://ria.ru/20230902/obstrel-1893855995.html

Украинская артиллерия нанесла удар по запорожскому Токмаку

Украинская артиллерия нанесла удар по запорожскому Токмаку - РИА Новости, 02.09.2023

Украинская артиллерия нанесла удар по запорожскому Токмаку

Украинская армия нанесла удар из ствольной артиллерии по городу Токмак Запорожской области, сообщили журналистам в администрации региона со ссылкой на... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T17:37

2023-09-02T17:37

2023-09-02T17:37

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Украинская армия нанесла удар из ствольной артиллерии по городу Токмак Запорожской области, сообщили журналистам в администрации региона со ссылкой на оперативные службы области. "Ориентировочно в 15.00 боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу Токмак. В результате попадания загорелся трансформатор на улице Короленко", - говорится в сообщении. На месте работают экстренные службы. Ранее над городом Бердянск российской ПВО была перехвачена ракета, выпущенная войсками киевского режима.

https://ria.ru/20230829/obstrel-1893015367.html

токмак

запорожская область

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токмак, запорожская область, происшествия