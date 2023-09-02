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Украинская артиллерия нанесла удар по запорожскому Токмаку - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893855995.html
Украинская артиллерия нанесла удар по запорожскому Токмаку
Украинская артиллерия нанесла удар по запорожскому Токмаку - РИА Новости, 02.09.2023
Украинская артиллерия нанесла удар по запорожскому Токмаку
Украинская армия нанесла удар из ствольной артиллерии по городу Токмак Запорожской области, сообщили журналистам в администрации региона со ссылкой на... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T17:37
2023-09-02T17:37
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Украинская армия нанесла удар из ствольной артиллерии по городу Токмак Запорожской области, сообщили журналистам в администрации региона со ссылкой на оперативные службы области. "Ориентировочно в 15.00 боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу Токмак. В результате попадания загорелся трансформатор на улице Короленко", - говорится в сообщении. На месте работают экстренные службы. Ранее над городом Бердянск российской ПВО была перехвачена ракета, выпущенная войсками киевского режима.
https://ria.ru/20230829/obstrel-1893015367.html
токмак
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токмак, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Происшествия
Украинская артиллерия нанесла удар по запорожскому Токмаку

Из-за удара ВСУ по запорожскому Токмаку загорелся трансформатор

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Украинская армия нанесла удар из ствольной артиллерии по городу Токмак Запорожской области, сообщили журналистам в администрации региона со ссылкой на оперативные службы области.
«
"Ориентировочно в 15.00 боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу Токмак. В результате попадания загорелся трансформатор на улице Короленко", - говорится в сообщении.
На месте работают экстренные службы.
Ранее над городом Бердянск российской ПВО была перехвачена ракета, выпущенная войсками киевского режима.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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