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ВСУ обстреляли Мироновский и Донецк - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 02.09.2023 (обновлено: 17:07 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893849713.html
ВСУ обстреляли Мироновский и Донецк
ВСУ обстреляли Мироновский и Донецк - РИА Новости, 02.09.2023
ВСУ обстреляли Мироновский и Донецк
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Мироновскому, а также обстреляли Донецк, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T16:45
2023-09-02T17:07
специальная военная операция на украине
донецк
украина
краматорск
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Мироновскому, а также обстреляли Донецк, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 5.05 (совпадает с мск. - ред.) - населенный пункт Краматорск - населенный пункт Светлодарск: выпущено четыре ракеты из РСЗО; 13.20 - населенный пункт Краматорск - населенный пункт Мироновский: выпущено две ракеты из РСЗО", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Кроме того в 16.20 украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров до Донецку. Ранее мэр Светлодарска Максим Козловский уже сообщал, что украинские войска обстреляли город четырьмя ракетами, предположительно, HIMARS. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, украина, краматорск, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Краматорск, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли Мироновский и Донецк

СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли населенный пункт Мироновский и Донецк

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Мироновскому, а также обстреляли Донецк, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 5.05 (совпадает с мск. - ред.) - населенный пункт Краматорск - населенный пункт Светлодарск: выпущено четыре ракеты из РСЗО; 13.20 - населенный пункт Краматорск - населенный пункт Мироновский: выпущено две ракеты из РСЗО", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Кроме того в 16.20 украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров до Донецку.
Ранее мэр Светлодарска Максим Козловский уже сообщал, что украинские войска обстреляли город четырьмя ракетами, предположительно, HIMARS.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаКраматорскНАТОСЦКК
 
 
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