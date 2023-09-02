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При обстреле ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893845588.html
При обстреле ДНР пострадали два человека
При обстреле ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 02.09.2023
При обстреле ДНР пострадали два человека
Два человека пострадали в результате обстрелов украинскими войсками поселка Александровка в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T16:23
2023-09-02T16:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
горький
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в результате обстрелов украинскими войсками поселка Александровка в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Во время обстрелов поселка городского типа Александровка по улицам Школьной и Горького ранены мужчины 1960 и 1966 годов рождения", - написал мэр в своем телеграм-канале. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о пяти пострадавших при обстреле Петровского района Донецка.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, горький, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горький, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле ДНР пострадали два человека

При обстреле Александровки в ДНР пострадали два человека

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в результате обстрелов украинскими войсками поселка Александровка в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"Во время обстрелов поселка городского типа Александровка по улицам Школьной и Горького ранены мужчины 1960 и 1966 годов рождения", - написал мэр в своем телеграм-канале.
Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о пяти пострадавших при обстреле Петровского района Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорькийАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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