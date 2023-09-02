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При обстреле ДНР пострадали два человека
При обстреле ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 02.09.2023
При обстреле ДНР пострадали два человека
Два человека пострадали в результате обстрелов украинскими войсками поселка Александровка в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T16:23
2023-09-02T16:23
2023-09-02T16:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
горький
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в результате обстрелов украинскими войсками поселка Александровка в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Во время обстрелов поселка городского типа Александровка по улицам Школьной и Горького ранены мужчины 1960 и 1966 годов рождения", - написал мэр в своем телеграм-канале. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о пяти пострадавших при обстреле Петровского района Донецка.
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РИА Новости
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донецкая народная республика, донецк, горький, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горький, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле ДНР пострадали два человека
При обстреле Александровки в ДНР пострадали два человека