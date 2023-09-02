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При обстреле ДНР пострадали два человека

При обстреле ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 02.09.2023

При обстреле ДНР пострадали два человека

Два человека пострадали в результате обстрелов украинскими войсками поселка Александровка в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T16:23

2023-09-02T16:23

2023-09-02T16:23

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

горький

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в результате обстрелов украинскими войсками поселка Александровка в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Во время обстрелов поселка городского типа Александровка по улицам Школьной и Горького ранены мужчины 1960 и 1966 годов рождения", - написал мэр в своем телеграм-канале. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о пяти пострадавших при обстреле Петровского района Донецка.

донецкая народная республика

донецк

горький

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донецкая народная республика, донецк, горький, алексей кулемзин (донецк), сцкк