ВСУ выпустили девять кассетных снарядов по Донецку и Ясиноватскому району
СЦКК: ВСУ выпустили девять кассетных снарядов по Донецку и Ясиноватой
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска более чем за два часа выпустили девять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 14.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 14.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 15.15 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Также, согласно представительству, с 13.20 по 14.45 украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Также в 13.20 было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров по населенному пункту Гольмовский. В 14.45 ВСУ выпустили три снаряда того же калибра по Ясиноватскому району.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.