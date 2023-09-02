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ВСУ выпустили по Светлодарску четыре ракеты из РСЗО
ВСУ выпустили по Светлодарску четыре ракеты из РСЗО - РИА Новости, 02.09.2023
ВСУ выпустили по Светлодарску четыре ракеты из РСЗО
Украинские силовики обстреляли Светлодарск в ДНР ракетами, предположительно, HIMARS, сообщил мэр города Максим Козловский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T15:16
2023-09-02T15:16
2023-09-02T15:16
специальная военная операция на украине
светлодарск
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Светлодарск в ДНР ракетами, предположительно, HIMARS, сообщил мэр города Максим Козловский в своем Telegram-канале. "В 05:05 мирный город Светлодарск в очередной раз подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Обстрел был произведён, предположительно, из натовского вооружения - 4 ракеты РСЗО HIMARS", - сообщил Козловский в своём телеграм-канале. По его словам, удары пришлись на нежилую часть города. "Повреждения получили 4 административных здания: отделение "Почта Донбасса", администрация, АТС, Торговый центр. Повреждено остекление и фасады зданий, деформированы двери. Жертв среди населения не зафиксировано", - сообщил он.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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светлодарск, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Светлодарск, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
ВСУ выпустили по Светлодарску четыре ракеты из РСЗО
Козловский: ВСУ обстреляли Светлодарск ракетами, предположительно, HIMARS