https://ria.ru/20230902/obstrel-1893839104.html

ВСУ выпустили по Светлодарску четыре ракеты из РСЗО

ВСУ выпустили по Светлодарску четыре ракеты из РСЗО - РИА Новости, 02.09.2023

ВСУ выпустили по Светлодарску четыре ракеты из РСЗО

Украинские силовики обстреляли Светлодарск в ДНР ракетами, предположительно, HIMARS, сообщил мэр города Максим Козловский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T15:16

2023-09-02T15:16

2023-09-02T15:16

специальная военная операция на украине

светлодарск

донецкая народная республика

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Светлодарск в ДНР ракетами, предположительно, HIMARS, сообщил мэр города Максим Козловский в своем Telegram-канале. "В 05:05 мирный город Светлодарск в очередной раз подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Обстрел был произведён, предположительно, из натовского вооружения - 4 ракеты РСЗО HIMARS", - сообщил Козловский в своём телеграм-канале. По его словам, удары пришлись на нежилую часть города. "Повреждения получили 4 административных здания: отделение "Почта Донбасса", администрация, АТС, Торговый центр. Повреждено остекление и фасады зданий, деформированы двери. Жертв среди населения не зафиксировано", - сообщил он.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

светлодарск

донецкая народная республика

украина

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светлодарск, донецкая народная республика, украина, происшествия