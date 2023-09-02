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ВСУ более 150 раз за два дня обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 02.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893834880.html
ВСУ более 150 раз за два дня обстреляли Белгородскую область
ВСУ более 150 раз за два дня обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 02.09.2023
ВСУ более 150 раз за два дня обстреляли Белгородскую область
Не менее пяти беспилотников было сбито в Белгородской области за последние двое суток, еще один совершил самоподрыв, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T14:42
2023-09-02T14:42
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
грайворонский район
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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Не менее пяти беспилотников было сбито в Белгородской области за последние двое суток, еще один совершил самоподрыв, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в регионе за 31 августа и 1 сентября. Восемь муниципалитетов были подвержены атакам со стороны украинских военных, общее количество выпущенных снарядов составило 154, в том числе 7 взрывных устройств было сброшено с беспилотников. По словам губернатора, украинские беспилотники были сбиты в Белгородском, Красногвардейском, Новооскольском и Грайворонском районах. "В Грайворонском городском округе в селе Дроновка с БПЛА сброшено три осколочных боеприпаса, один беспилотник совершил самоподрыв и ещё один был сбит. По окраине хутора Байрак выпущено 6 минометных снарядов. Над поселком Горьковский сбит БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 18 артиллерийских снарядов и 20 гранатометных. По селу Петровка выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – три. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено 4 осколочных боеприпаса. Над селом Таврово сбит беспилотник самолетного типа. По данным губернатора, в Красногвардейском районе в селе Красное и в Новооскольском городском округе в районе села Киселевка совершили падение украинские беспилотники. Ни в одном населенном пункте пострадавших и разрушений нет. ⠀"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 10 минометных снарядов, по хутору Панков – 9 минометных снарядов, по хутору Балки – 11, по селам Муром и Середа – 5 и 6 минометных снарядов соответственно, по МАПП "Шебекино" – 12. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. Также из артиллерии обстреляли посёлок Ленинский – зафиксировано 4 прилета", - уточнил глава области. По его словам, в Борисовском районе окраину села Богун-Городок обстреляли 10 раз из миномета. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 4 минометных снаряда, по хутору Киселев – два артиллерийских снаряда. В Краснояружском районе по окраине села Репяховка выпущено 10 артиллерийских снарядов, по окраине села Староселье – 4 минометных снаряда. Также как отметил Гладков, под артиллерийский обстрел попала окраина села Поповка – зафиксировано 8 прилетов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230823/pogibshie-1891661652.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, грайворонский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Грайворонский район
ВСУ более 150 раз за два дня обстреляли Белгородскую область

Гладков: ВСУ 154 раза за два дня обстреляли территорию Белгородской области

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Не менее пяти беспилотников было сбито в Белгородской области за последние двое суток, еще один совершил самоподрыв, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в регионе за 31 августа и 1 сентября. Восемь муниципалитетов были подвержены атакам со стороны украинских военных, общее количество выпущенных снарядов составило 154, в том числе 7 взрывных устройств было сброшено с беспилотников. По словам губернатора, украинские беспилотники были сбиты в Белгородском, Красногвардейском, Новооскольском и Грайворонском районах.
«
"В Грайворонском городском округе в селе Дроновка с БПЛА сброшено три осколочных боеприпаса, один беспилотник совершил самоподрыв и ещё один был сбит. По окраине хутора Байрак выпущено 6 минометных снарядов. Над поселком Горьковский сбит БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 18 артиллерийских снарядов и 20 гранатометных. По селу Петровка выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – три. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено 4 осколочных боеприпаса. Над селом Таврово сбит беспилотник самолетного типа.
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По данным губернатора, в Красногвардейском районе в селе Красное и в Новооскольском городском округе в районе села Киселевка совершили падение украинские беспилотники. Ни в одном населенном пункте пострадавших и разрушений нет.
«
⠀"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 10 минометных снарядов, по хутору Панков – 9 минометных снарядов, по хутору Балки – 11, по селам Муром и Середа – 5 и 6 минометных снарядов соответственно, по МАПП "Шебекино" – 12. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. Также из артиллерии обстреляли посёлок Ленинский – зафиксировано 4 прилета", - уточнил глава области.
По его словам, в Борисовском районе окраину села Богун-Городок обстреляли 10 раз из миномета. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 4 минометных снаряда, по хутору Киселев – два артиллерийских снаряда. В Краснояружском районе по окраине села Репяховка выпущено 10 артиллерийских снарядов, по окраине села Староселье – 4 минометных снаряда. Также как отметил Гладков, под артиллерийский обстрел попала окраина села Поповка – зафиксировано 8 прилетов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковГрайворонский район
 
 
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