ВСУ более 150 раз за два дня обстреляли Белгородскую область
Гладков: ВСУ 154 раза за два дня обстреляли территорию Белгородской области
Последствия обстрела. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Не менее пяти беспилотников было сбито в Белгородской области за последние двое суток, еще один совершил самоподрыв, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в регионе за 31 августа и 1 сентября. Восемь муниципалитетов были подвержены атакам со стороны украинских военных, общее количество выпущенных снарядов составило 154, в том числе 7 взрывных устройств было сброшено с беспилотников. По словам губернатора, украинские беспилотники были сбиты в Белгородском, Красногвардейском, Новооскольском и Грайворонском районах.
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"В Грайворонском городском округе в селе Дроновка с БПЛА сброшено три осколочных боеприпаса, один беспилотник совершил самоподрыв и ещё один был сбит. По окраине хутора Байрак выпущено 6 минометных снарядов. Над поселком Горьковский сбит БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 18 артиллерийских снарядов и 20 гранатометных. По селу Петровка выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – три. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено 4 осколочных боеприпаса. Над селом Таврово сбит беспилотник самолетного типа.
По данным губернатора, в Красногвардейском районе в селе Красное и в Новооскольском городском округе в районе села Киселевка совершили падение украинские беспилотники. Ни в одном населенном пункте пострадавших и разрушений нет.
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⠀"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 10 минометных снарядов, по хутору Панков – 9 минометных снарядов, по хутору Балки – 11, по селам Муром и Середа – 5 и 6 минометных снарядов соответственно, по МАПП "Шебекино" – 12. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. Также из артиллерии обстреляли посёлок Ленинский – зафиксировано 4 прилета", - уточнил глава области.
По его словам, в Борисовском районе окраину села Богун-Городок обстреляли 10 раз из миномета. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 4 минометных снаряда, по хутору Киселев – два артиллерийских снаряда. В Краснояружском районе по окраине села Репяховка выпущено 10 артиллерийских снарядов, по окраине села Староселье – 4 минометных снаряда. Также как отметил Гладков, под артиллерийский обстрел попала окраина села Поповка – зафиксировано 8 прилетов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.