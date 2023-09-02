https://ria.ru/20230902/obstrel-1893834213.html

При обстреле ДНР пострадали два человека

При обстреле ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 02.09.2023

При обстреле ДНР пострадали два человека

Два человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка и поселка Александровка в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T14:36

2023-09-02T14:36

2023-09-02T14:36

специальная военная операция на украине

петровский район

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка и поселка Александровка в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по переулку Шахтёрский ранение получил мужчина 1984 года рождения. В поселке городского типа Александровка на остановке общественного транспорта ранена женщина 1976 года рождения", - написал мэр. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о пяти пострадавших при обстреле Петровского района Донецка.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петровский район, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия