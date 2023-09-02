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При обстреле ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 02.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:36 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893834213.html
При обстреле ДНР пострадали два человека
При обстреле ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 02.09.2023
При обстреле ДНР пострадали два человека
Два человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка и поселка Александровка в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T14:36
2023-09-02T14:36
специальная военная операция на украине
петровский район
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка и поселка Александровка в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по переулку Шахтёрский ранение получил мужчина 1984 года рождения. В поселке городского типа Александровка на остановке общественного транспорта ранена женщина 1976 года рождения", - написал мэр. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о пяти пострадавших при обстреле Петровского района Донецка.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
петровский район
донецкая народная республика
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петровский район, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле ДНР пострадали два человека

Мэр Кулемзин: два человека пострадали при обстреле Донецка и Александровки

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка и поселка Александровка в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела Петровского района по переулку Шахтёрский ранение получил мужчина 1984 года рождения. В поселке городского типа Александровка на остановке общественного транспорта ранена женщина 1976 года рождения", - написал мэр.
Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о пяти пострадавших при обстреле Петровского района Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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