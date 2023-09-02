В курском поселке Теткино из-за обстрела повредило два дома
В поселке Теткино Курской области из-за обстрела ВСУ повредило два дома
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПожарная машина у разрушенного жилого дома в поселке Теткино Курской области в результате утреннего обстрела со стороны украинских военных
Пожарная машина у разрушенного жилого дома в поселке Теткино Курской области в результате утреннего обстрела со стороны украинских военных. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 сен - РИА Новости. Два дома повреждено в поселке Теткино Курской области в результате обстрела со стороны Украины, треть населенного пункта осталась без электричества, написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Зафиксировано 7 миномётных прилетов, в результате которых повреждено 2 дома. Пострадавших нет. Обрыв на линии электропередачи, примерно треть поселка без света. Аварийные бригады приступят к ремонту сетей, когда появится возможность", — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
Утром в субботу была обстреляна со стороны Украины деревня Успеновка в Кореневском районе. В результате, одна жительница пострадала.
Глушковский район, на территории которого находится поселок Теткино, — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.