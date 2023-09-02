https://ria.ru/20230902/obstrel-1893829817.html

В курском поселке Теткино из-за обстрела повредило два дома

В курском поселке Теткино из-за обстрела повредило два дома - РИА Новости, 02.09.2023

В курском поселке Теткино из-за обстрела повредило два дома

Два дома повреждено в поселке Теткино Курской области в результате обстрела со стороны Украины, треть населенного пункта осталась без электричества, написал в... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T13:58

2023-09-02T13:58

2023-09-02T13:58

украина

глушковский район

курская область

роман старовойт

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 2 сен - РИА Новости. Два дома повреждено в поселке Теткино Курской области в результате обстрела со стороны Украины, треть населенного пункта осталась без электричества, написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. "Зафиксировано 7 миномётных прилетов, в результате которых повреждено 2 дома. Пострадавших нет. Обрыв на линии электропередачи, примерно треть поселка без света. Аварийные бригады приступят к ремонту сетей, когда появится возможность", — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале. Утром в субботу была обстреляна со стороны Украины деревня Успеновка в Кореневском районе. В результате, одна жительница пострадала. Глушковский район, на территории которого находится поселок Теткино, — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230902/donetsk-1893826662.html

украина

глушковский район

курская область

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Екатерина Зайцева

украина, глушковский район, курская область, роман старовойт, происшествия