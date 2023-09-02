https://ria.ru/20230902/obstrel-1893825562.html

Украинские войска выпустили более 20 кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили более 20 кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 02.09.2023

Украинские войска выпустили более 20 кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 22 кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку за полчаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T13:08

2023-09-02T13:08

2023-09-02T13:13

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 22 кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку за полчаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.50 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. С 11.55 до 12.20 украинские войска выпустили еще 20 кассетных снарядов "натовского" калибра по Ясиноватскому району, а также Петровскому и Киевскому районам Донецка. С 11.45 по 12.00 украинские войска также выпустили девять снарядов "натовского" калибра по Петровскому району Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия