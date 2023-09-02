https://ria.ru/20230902/obstrel-1893803383.html

Женщина пострадала при обстреле курской деревни со стороны ВСУ

Женщина пострадала при обстреле курской деревни со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.09.2023

Женщина пострадала при обстреле курской деревни со стороны ВСУ

При обстреле деревни Успеновка Курской области со стороны ВСУ пострадала женщина, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T09:03

2023-09-02T09:03

2023-09-02T10:46

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

роман старовойт

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_484e2a352743e42ef7b0b6b22d2e885b.jpg

ВОРОНЕЖ, 2 сен — РИА Новости. При обстреле деревни Успеновка Курской области со стороны ВСУ пострадала женщина, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины. Насчитали три прилета. От взрывной волны пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь", — написал глава региона.После украинской атаки в одном из домовладений выбило стекла. Старовойт пообещал помочь с восстановлением пострадавшего имущества.Кореневский район — один из шести приграничных районов Курской области, периодически подвергается обстрелам со стороны Украины.Накануне Киев пытался атаковать при помощи беспилотника город Курчатов, на территории которого находится АЭС. Дрон попал в нежилое здание, незначительно повредив фасад. Обошлось без пострадавших. В Курской области до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20230827/bespilotnik-1892481223.html

https://ria.ru/20230825/posledstviya-1892318611.html

курская область

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, происшествия, роман старовойт, украина, киев