https://ria.ru/20230902/obstrel-1893803383.html
Женщина пострадала при обстреле курской деревни со стороны ВСУ
Женщина пострадала при обстреле курской деревни со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.09.2023
Женщина пострадала при обстреле курской деревни со стороны ВСУ
При обстреле деревни Успеновка Курской области со стороны ВСУ пострадала женщина, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T09:03
2023-09-02T09:03
2023-09-02T10:46
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
роман старовойт
украина
киев
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ВОРОНЕЖ, 2 сен — РИА Новости. При обстреле деревни Успеновка Курской области со стороны ВСУ пострадала женщина, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины. Насчитали три прилета. От взрывной волны пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь", — написал глава региона.После украинской атаки в одном из домовладений выбило стекла. Старовойт пообещал помочь с восстановлением пострадавшего имущества.Кореневский район — один из шести приграничных районов Курской области, периодически подвергается обстрелам со стороны Украины.Накануне Киев пытался атаковать при помощи беспилотника город Курчатов, на территории которого находится АЭС. Дрон попал в нежилое здание, незначительно повредив фасад. Обошлось без пострадавших. В Курской области до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20230827/bespilotnik-1892481223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, роман старовойт, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Роман Старовойт, Украина, Киев
Женщина пострадала при обстреле курской деревни со стороны ВСУ
Старовойт: при обстреле деревни Успеновка со стороны ВСУ пострадала женщина