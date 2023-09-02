https://ria.ru/20230902/oborona-1893790935.html

Украине подсказали, что сделать для прорыва российской обороны

Украине подсказали, что сделать для прорыва российской обороны - РИА Новости, 02.09.2023

Украине подсказали, что сделать для прорыва российской обороны

Ширина пути ВСУ, расчищенного от мин, должна быть не менее 16 километров, если Украина хочет сохранить западную бронетехнику и прорвать российскую оборону, об... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T02:56

2023-09-02T02:56

2023-09-02T13:33

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ширина пути ВСУ, расчищенного от мин, должна быть не менее 16 километров, если Украина хочет сохранить западную бронетехнику и прорвать российскую оборону, об этом заявил обозреватель Business Insider Крис Панелла."Украине нужно будет расчистить десятимильный (16-километровый. — Прим. ред.) путь, чтобы успешно прорвать российскую оборону. Если она этого не сделает, ее бронетехника и жизненно важные западные грузы будут уязвимы для российского контрбатарейного огня, ракет и артиллерии", — говорится в материале.Несмотря на необходимость спасать танки и бронемашины, автор статьи утверждает, что в ходе украинского контрнаступления западная бронетехника оказалась беспомощной, столкнувшись с "грозной обороной России".Панелла отметил, что, помимо оборонительных укреплений, большой ущерб Украине наносят российские контрудары, мешающие ей добиться заявленных целей контрнаступления и прорваться к Азовскому морю.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230902/zavershenie-1893789271.html

https://ria.ru/20230901/abrams-1893539776.html

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в мире, сша, украина, россия, азовское море, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато