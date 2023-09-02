https://ria.ru/20230902/nobel-1893831094.html

Фонд Нобеля пересмотрел решение о приглашении послов России и Белоруссии

Фонд Нобеля пересмотрел решение о приглашении послов России и Белоруссии - РИА Новости, 02.09.2023

Фонд Нобеля пересмотрел решение о приглашении послов России и Белоруссии

Фонд Нобеля передумал приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премии в Стокгольме в этом году, сообщается на сайте учреждения. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T14:07

2023-09-02T14:07

2023-09-02T15:27

в мире

россия

белоруссия

иран

альфред нобель

нобелевский фонд

стокгольм (город)

ульф кристерссон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753316646_0:204:1921:1285_1920x0_80_0_0_3393240d926a8bf674175f4b66362d8a.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Фонд Нобеля передумал приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премии в Стокгольме в этом году, сообщается на сайте учреждения.Отмечается, что ранее принятое решение пригласить дипломатических представителей всех стран объяснялось "верой в важность и правильность как можно более широкого распространения ценностей и посланий, которые отстаивает Нобелевская премия". "Мы признаем бурную реакцию в Швеции, которая полностью затмила это послание. Поэтому решили повторить прошлогоднее исключение из практики, то есть не приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Как и прежде, все послы будут приглашены на церемонию в Осло", — говорится в заявлении.В четверг газета Aftonbladet сообщила, что Фонд Нобеля планирует позвать на церемонию вручения премии в 2023 году представителей России, Белоруссии и Ирана. По данным издания, это вызвало резкую критику. В тот же день организация выступила в защиту своего решения, отметив, что фонд представляет собой противоположность поляризации, национализма и популизма.В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не пригласил бы Россию, если бы отвечал за мероприятие. Кроме того, несколько местных партийных лидеров уже отказались от участия в мероприятии.С 2 по 9 октября в Стокгольме и Осло пройдет Нобелевская неделя, в рамках которой будут объявлены лауреаты в различных областях. Вручение Нобелевских премий проходит 10 декабря — в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля (1833-1896).

https://ria.ru/20230901/priglashenie-1893731537.html

https://ria.ru/20230809/yaponiya-1889029256.html

россия

белоруссия

иран

стокгольм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, белоруссия, иран, альфред нобель, нобелевский фонд, стокгольм (город), ульф кристерссон