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Фонд Нобеля пересмотрел решение о приглашении послов России и Белоруссии - РИА Новости, 02.09.2023
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14:07 02.09.2023 (обновлено: 15:27 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/nobel-1893831094.html
Фонд Нобеля пересмотрел решение о приглашении послов России и Белоруссии
Фонд Нобеля пересмотрел решение о приглашении послов России и Белоруссии - РИА Новости, 02.09.2023
Фонд Нобеля пересмотрел решение о приглашении послов России и Белоруссии
Фонд Нобеля передумал приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премии в Стокгольме в этом году, сообщается на сайте учреждения. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T14:07
2023-09-02T15:27
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альфред нобель
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Фонд Нобеля передумал приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премии в Стокгольме в этом году, сообщается на сайте учреждения.Отмечается, что ранее принятое решение пригласить дипломатических представителей всех стран объяснялось "верой в важность и правильность как можно более широкого распространения ценностей и посланий, которые отстаивает Нобелевская премия". "Мы признаем бурную реакцию в Швеции, которая полностью затмила это послание. Поэтому решили повторить прошлогоднее исключение из практики, то есть не приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Как и прежде, все послы будут приглашены на церемонию в Осло", — говорится в заявлении.В четверг газета Aftonbladet сообщила, что Фонд Нобеля планирует позвать на церемонию вручения премии в 2023 году представителей России, Белоруссии и Ирана. По данным издания, это вызвало резкую критику. В тот же день организация выступила в защиту своего решения, отметив, что фонд представляет собой противоположность поляризации, национализма и популизма.В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не пригласил бы Россию, если бы отвечал за мероприятие. Кроме того, несколько местных партийных лидеров уже отказались от участия в мероприятии.С 2 по 9 октября в Стокгольме и Осло пройдет Нобелевская неделя, в рамках которой будут объявлены лауреаты в различных областях. Вручение Нобелевских премий проходит 10 декабря — в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля (1833-1896).
https://ria.ru/20230901/priglashenie-1893731537.html
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в мире, россия, белоруссия, иран, альфред нобель, нобелевский фонд, стокгольм (город), ульф кристерссон
В мире, Россия, Белоруссия, Иран, Альфред Нобель, Нобелевский фонд, Стокгольм (город), Ульф Кристерссон
Фонд Нобеля пересмотрел решение о приглашении послов России и Белоруссии

Фонд Нобеля решил не приглашать послов РФ и Белоруссии на церемонию в Стокгольме

© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo Нобелевская медаль
Нобелевская медаль - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo
Нобелевская медаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Фонд Нобеля передумал приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премии в Стокгольме в этом году, сообщается на сайте учреждения.
Отмечается, что ранее принятое решение пригласить дипломатических представителей всех стран объяснялось "верой в важность и правильность как можно более широкого распространения ценностей и посланий, которые отстаивает Нобелевская премия".
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"Мы признаем бурную реакцию в Швеции, которая полностью затмила это послание. Поэтому решили повторить прошлогоднее исключение из практики, то есть не приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Как и прежде, все послы будут приглашены на церемонию в Осло", — говорится в заявлении.
В четверг газета Aftonbladet сообщила, что Фонд Нобеля планирует позвать на церемонию вручения премии в 2023 году представителей России, Белоруссии и Ирана. По данным издания, это вызвало резкую критику. В тот же день организация выступила в защиту своего решения, отметив, что фонд представляет собой противоположность поляризации, национализма и популизма.
В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не пригласил бы Россию, если бы отвечал за мероприятие. Кроме того, несколько местных партийных лидеров уже отказались от участия в мероприятии.
С 2 по 9 октября в Стокгольме и Осло пройдет Нобелевская неделя, в рамках которой будут объявлены лауреаты в различных областях. Вручение Нобелевских премий проходит 10 декабря — в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля (1833-1896).
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В миреРоссияБелоруссияИранАльфред НобельНобелевский фондСтокгольм (город)Ульф Кристерссон
 
 
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