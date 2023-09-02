Фонд Нобеля пересмотрел решение о приглашении послов России и Белоруссии
Фонд Нобеля решил не приглашать послов РФ и Белоруссии на церемонию в Стокгольме
© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo Нобелевская медаль
© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo
Нобелевская медаль. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Фонд Нобеля передумал приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премии в Стокгольме в этом году, сообщается на сайте учреждения.
Отмечается, что ранее принятое решение пригласить дипломатических представителей всех стран объяснялось "верой в важность и правильность как можно более широкого распространения ценностей и посланий, которые отстаивает Нобелевская премия".
"Мы признаем бурную реакцию в Швеции, которая полностью затмила это послание. Поэтому решили повторить прошлогоднее исключение из практики, то есть не приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Как и прежде, все послы будут приглашены на церемонию в Осло", — говорится в заявлении.
В четверг газета Aftonbladet сообщила, что Фонд Нобеля планирует позвать на церемонию вручения премии в 2023 году представителей России, Белоруссии и Ирана. По данным издания, это вызвало резкую критику. В тот же день организация выступила в защиту своего решения, отметив, что фонд представляет собой противоположность поляризации, национализма и популизма.
В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не пригласил бы Россию, если бы отвечал за мероприятие. Кроме того, несколько местных партийных лидеров уже отказались от участия в мероприятии.
С 2 по 9 октября в Стокгольме и Осло пройдет Нобелевская неделя, в рамках которой будут объявлены лауреаты в различных областях. Вручение Нобелевских премий проходит 10 декабря — в день смерти основателя наград Альфреда Нобеля (1833-1896).