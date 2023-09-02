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Президент Нигерии объявил об отзыве почти всех послов страны - РИА Новости, 02.09.2023
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23:06 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/nigeriya-1893882676.html
Президент Нигерии объявил об отзыве почти всех послов страны
Президент Нигерии объявил об отзыве почти всех послов страны - РИА Новости, 02.09.2023
Президент Нигерии объявил об отзыве почти всех послов страны
Президент Нигерии Бола Тинубу объявил об отзыве всех послов страны по всему миру, кроме постоянных представителей Нигерии в ООН в Нью-Йорке и Женеве, по итогам... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T23:06
2023-09-02T23:06
в мире
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нигерия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Нигерии Бола Тинубу объявил об отзыве всех послов страны по всему миру, кроме постоянных представителей Нигерии в ООН в Нью-Йорке и Женеве, по итогам анализа работы нигерийских дипломатических учреждений в других странах. "Президент Бола Тинубу распорядился отозвать всех официальных... послов с их должностей по всему миру. Распоряжение сделано в результате анализа положения дел в нигерийских консульствах и посольствах по всему миру", - говорится в заявлении офиса Тинубу в соцсети X (бывшая Twitter). По данным офиса, решение президента вступает в силу со 2 сентября. Согласно заявлению, постоянные представители Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве не будут отозваны из-за предстоящей сессии Генассамблеи ООН, которая будет проходить с 19 сентября. "Президент полон решимости обеспечить... эффективность и качество предоставления услуг (консульствами и посольствами Нигерии - ред.)... гражданам, резидентам и потенциальным гостям", - отмечается в заявлении офиса Тинубу.
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в мире, оон, нигерия, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, женева (город)
В мире, ООН, Нигерия, Нью-Йорк (город), Генеральная Ассамблея ООН, Женева (город)
Президент Нигерии объявил об отзыве почти всех послов страны

Президент Нигерии Тинубу отозвал всех послов страны, кроме постпредов в ООН

© AP Photo / Gbemiga OlamikanПрезидент Нигерии Бола Тинубу
Президент Нигерии Бола Тинубу - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Gbemiga Olamikan
Президент Нигерии Бола Тинубу. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Нигерии Бола Тинубу объявил об отзыве всех послов страны по всему миру, кроме постоянных представителей Нигерии в ООН в Нью-Йорке и Женеве, по итогам анализа работы нигерийских дипломатических учреждений в других странах.
"Президент Бола Тинубу распорядился отозвать всех официальных... послов с их должностей по всему миру. Распоряжение сделано в результате анализа положения дел в нигерийских консульствах и посольствах по всему миру", - говорится в заявлении офиса Тинубу в соцсети X (бывшая Twitter).
По данным офиса, решение президента вступает в силу со 2 сентября. Согласно заявлению, постоянные представители Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве не будут отозваны из-за предстоящей сессии Генассамблеи ООН, которая будет проходить с 19 сентября.
"Президент полон решимости обеспечить... эффективность и качество предоставления услуг (консульствами и посольствами Нигерии - ред.)... гражданам, резидентам и потенциальным гостям", - отмечается в заявлении офиса Тинубу.
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В миреООННигерияНью-Йорк (город)Генеральная Ассамблея ООНЖенева (город)
 
 
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