https://ria.ru/20230902/nigeriya-1893882676.html

Президент Нигерии объявил об отзыве почти всех послов страны

Президент Нигерии объявил об отзыве почти всех послов страны - РИА Новости, 02.09.2023

Президент Нигерии объявил об отзыве почти всех послов страны

Президент Нигерии Бола Тинубу объявил об отзыве всех послов страны по всему миру, кроме постоянных представителей Нигерии в ООН в Нью-Йорке и Женеве, по итогам... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T23:06

2023-09-02T23:06

2023-09-02T23:06

в мире

оон

нигерия

нью-йорк (город)

генеральная ассамблея оон

женева (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892491040_3:74:3070:1799_1920x0_80_0_0_2a8c44fb981b4ce4465158e462257597.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Нигерии Бола Тинубу объявил об отзыве всех послов страны по всему миру, кроме постоянных представителей Нигерии в ООН в Нью-Йорке и Женеве, по итогам анализа работы нигерийских дипломатических учреждений в других странах. "Президент Бола Тинубу распорядился отозвать всех официальных... послов с их должностей по всему миру. Распоряжение сделано в результате анализа положения дел в нигерийских консульствах и посольствах по всему миру", - говорится в заявлении офиса Тинубу в соцсети X (бывшая Twitter). По данным офиса, решение президента вступает в силу со 2 сентября. Согласно заявлению, постоянные представители Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве не будут отозваны из-за предстоящей сессии Генассамблеи ООН, которая будет проходить с 19 сентября. "Президент полон решимости обеспечить... эффективность и качество предоставления услуг (консульствами и посольствами Нигерии - ред.)... гражданам, резидентам и потенциальным гостям", - отмечается в заявлении офиса Тинубу.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

нигерия

нью-йорк (город)

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, нигерия, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, женева (город)