https://ria.ru/20230902/nigeriya-1893882320.html

Семь человек погибли при нападении бандитов на мечеть в Нигерии

Семь человек погибли при нападении бандитов на мечеть в Нигерии - РИА Новости, 02.09.2023

Семь человек погибли при нападении бандитов на мечеть в Нигерии

По меньшей мере семь человек погибли, двое пострадали в результате нападения местных бандитов на мечеть на севере Нигерии, сообщает местное издание Daily Post... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T22:54

2023-09-02T22:54

2023-09-02T23:16

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, двое пострадали в результате нападения местных бандитов на мечеть на севере Нигерии, сообщает местное издание Daily Post со ссылкой на источники."Бандиты убили семерых верующих в мечети деревни Сая-Сая в районе местного самоуправления Икара штата Кадуна", - говорится в сообщении. Отмечается, что пятеро погибли непосредственно в здании мечети, еще два человека в результате нападения получили ранения. Атака произошла во время совершения верующими вечерней молитвы, добавил источник. Пострадавшие доставлены в больницу. Как сообщил представитель штата по связям с общественностью Мансир Альхассан, для поимки нападавших были мобилизованы сотрудники служб безопасности в близлежащих районах.

https://ria.ru/20230902/niger-1893794301.html

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