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Семь человек погибли при нападении бандитов на мечеть в Нигерии - РИА Новости, 02.09.2023
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22:54 02.09.2023 (обновлено: 23:16 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/nigeriya-1893882320.html
Семь человек погибли при нападении бандитов на мечеть в Нигерии
Семь человек погибли при нападении бандитов на мечеть в Нигерии - РИА Новости, 02.09.2023
Семь человек погибли при нападении бандитов на мечеть в Нигерии
По меньшей мере семь человек погибли, двое пострадали в результате нападения местных бандитов на мечеть на севере Нигерии, сообщает местное издание Daily Post... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T22:54
2023-09-02T23:16
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, двое пострадали в результате нападения местных бандитов на мечеть на севере Нигерии, сообщает местное издание Daily Post со ссылкой на источники."Бандиты убили семерых верующих в мечети деревни Сая-Сая в районе местного самоуправления Икара штата Кадуна", - говорится в сообщении. Отмечается, что пятеро погибли непосредственно в здании мечети, еще два человека в результате нападения получили ранения. Атака произошла во время совершения верующими вечерней молитвы, добавил источник. Пострадавшие доставлены в больницу. Как сообщил представитель штата по связям с общественностью Мансир Альхассан, для поимки нападавших были мобилизованы сотрудники служб безопасности в близлежащих районах.
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в мире, нигерия
В мире, Нигерия
Семь человек погибли при нападении бандитов на мечеть в Нигерии

Daily Post: семь человек погибли при нападении бандитов на мечеть в Нигерии

© Flickr / Shariz ChakeraНигерия
Нигерия - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© Flickr / Shariz Chakera
Нигерия. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, двое пострадали в результате нападения местных бандитов на мечеть на севере Нигерии, сообщает местное издание Daily Post со ссылкой на источники.
"Бандиты убили семерых верующих в мечети деревни Сая-Сая в районе местного самоуправления Икара штата Кадуна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пятеро погибли непосредственно в здании мечети, еще два человека в результате нападения получили ранения. Атака произошла во время совершения верующими вечерней молитвы, добавил источник.
Пострадавшие доставлены в больницу. Как сообщил представитель штата по связям с общественностью Мансир Альхассан, для поимки нападавших были мобилизованы сотрудники служб безопасности в близлежащих районах.
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