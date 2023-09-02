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Семь человек погибли при нападении бандитов на мечеть в Нигерии
Семь человек погибли при нападении бандитов на мечеть в Нигерии - РИА Новости, 02.09.2023
Семь человек погибли при нападении бандитов на мечеть в Нигерии
По меньшей мере семь человек погибли, двое пострадали в результате нападения местных бандитов на мечеть на севере Нигерии, сообщает местное издание Daily Post... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T22:54
2023-09-02T22:54
2023-09-02T23:16
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, двое пострадали в результате нападения местных бандитов на мечеть на севере Нигерии, сообщает местное издание Daily Post со ссылкой на источники."Бандиты убили семерых верующих в мечети деревни Сая-Сая в районе местного самоуправления Икара штата Кадуна", - говорится в сообщении. Отмечается, что пятеро погибли непосредственно в здании мечети, еще два человека в результате нападения получили ранения. Атака произошла во время совершения верующими вечерней молитвы, добавил источник. Пострадавшие доставлены в больницу. Как сообщил представитель штата по связям с общественностью Мансир Альхассан, для поимки нападавших были мобилизованы сотрудники служб безопасности в близлежащих районах.
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в мире, нигерия
Семь человек погибли при нападении бандитов на мечеть в Нигерии
Daily Post: семь человек погибли при нападении бандитов на мечеть в Нигерии
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
По меньшей мере семь человек погибли, двое пострадали в результате нападения местных бандитов на мечеть на севере Нигерии, сообщает местное издание
Daily Post со ссылкой на источники.
"Бандиты убили семерых верующих в мечети деревни Сая-Сая в районе местного самоуправления Икара штата Кадуна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пятеро погибли непосредственно в здании мечети, еще два человека в результате нападения получили ранения. Атака произошла во время совершения верующими вечерней молитвы, добавил источник.
Пострадавшие доставлены в больницу. Как сообщил представитель штата по связям с общественностью Мансир Альхассан, для поимки нападавших были мобилизованы сотрудники служб безопасности в близлежащих районах.
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