Суд в Нигере принял постановление о высылке посла Франции из страны
ANP: суд в Нигере принял постановление о высылке посла Франции из страны
© AP Photo / Sam MednickУлица в Ниамее, Нигер. 26 июля 2023
© AP Photo / Sam Mednick
Улица в Ниамее, Нигер. 26 июля 2023. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Суд Нигера принял постановление о высылке посла Франции из страны, передает Нигерское агентство печати (ANP).
Ранее МИД Нигера заявил, что посол Франции в стране Сильвен Итте больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, полиции поручено приступить к его высылке сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на дипломатический источник. Позднее радиостанция сообщила, что полицейское присутствие возле французского посольства в Нигере было усилено на фоне отказа Парижа подчиниться решению мятежного правительства выслать посла из страны.
"Суд в ответ на ходатайство новых властей принял постановление в пятницу 1 сентября о высылке бывшего посла Франции в Нигере Сильвена Итте", - сообщает агентство.
Поскольку посол был объявлен персоной нон грата и не отбыл из страны в отведенные ему 48 часов, его дипломатическая карточка и виза были аннулированы, что делает его дальнейшее пребывание на территории Нигера незаконным, отмечается в ходатайстве властей Нигера, текст которого приводит агентство.
Кроме того, он был лишен всех дипломатических привилегий и дипломатического иммунитета в соответствии с Венской конвенцией, говорится в документе.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.