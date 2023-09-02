https://ria.ru/20230902/niger-1893862320.html

Суд в Нигере принял постановление о высылке посла Франции из страны

Суд в Нигере принял постановление о высылке посла Франции из страны - РИА Новости, 02.09.2023

Суд в Нигере принял постановление о высылке посла Франции из страны

Суд Нигера принял постановление о высылке посла Франции из страны, передает Нигерское агентство печати (ANP). РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T18:34

2023-09-02T18:34

2023-09-02T18:34

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мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Суд Нигера принял постановление о высылке посла Франции из страны, передает Нигерское агентство печати (ANP). Ранее МИД Нигера заявил, что посол Франции в стране Сильвен Итте больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, полиции поручено приступить к его высылке сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на дипломатический источник. Позднее радиостанция сообщила, что полицейское присутствие возле французского посольства в Нигере было усилено на фоне отказа Парижа подчиниться решению мятежного правительства выслать посла из страны. "Суд в ответ на ходатайство новых властей принял постановление в пятницу 1 сентября о высылке бывшего посла Франции в Нигере Сильвена Итте", - сообщает агентство. Поскольку посол был объявлен персоной нон грата и не отбыл из страны в отведенные ему 48 часов, его дипломатическая карточка и виза были аннулированы, что делает его дальнейшее пребывание на территории Нигера незаконным, отмечается в ходатайстве властей Нигера, текст которого приводит агентство. Кроме того, он был лишен всех дипломатических привилегий и дипломатического иммунитета в соответствии с Венской конвенцией, говорится в документе. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.

https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html

https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html

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в мире, нигер, франция, париж, мохамед базум, переворот в нигере — 2023