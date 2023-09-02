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Суд в Нигере принял постановление о высылке посла Франции из страны - РИА Новости, 02.09.2023
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18:34 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/niger-1893862320.html
Суд в Нигере принял постановление о высылке посла Франции из страны
Суд в Нигере принял постановление о высылке посла Франции из страны - РИА Новости, 02.09.2023
Суд в Нигере принял постановление о высылке посла Франции из страны
Суд Нигера принял постановление о высылке посла Франции из страны, передает Нигерское агентство печати (ANP). РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T18:34
2023-09-02T18:34
в мире
нигер
франция
париж
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Суд Нигера принял постановление о высылке посла Франции из страны, передает Нигерское агентство печати (ANP). Ранее МИД Нигера заявил, что посол Франции в стране Сильвен Итте больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, полиции поручено приступить к его высылке сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на дипломатический источник. Позднее радиостанция сообщила, что полицейское присутствие возле французского посольства в Нигере было усилено на фоне отказа Парижа подчиниться решению мятежного правительства выслать посла из страны. "Суд в ответ на ходатайство новых властей принял постановление в пятницу 1 сентября о высылке бывшего посла Франции в Нигере Сильвена Итте", - сообщает агентство. Поскольку посол был объявлен персоной нон грата и не отбыл из страны в отведенные ему 48 часов, его дипломатическая карточка и виза были аннулированы, что делает его дальнейшее пребывание на территории Нигера незаконным, отмечается в ходатайстве властей Нигера, текст которого приводит агентство. Кроме того, он был лишен всех дипломатических привилегий и дипломатического иммунитета в соответствии с Венской конвенцией, говорится в документе. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.
https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html
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в мире, нигер, франция, париж, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Париж, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Суд в Нигере принял постановление о высылке посла Франции из страны

ANP: суд в Нигере принял постановление о высылке посла Франции из страны

© AP Photo / Sam MednickУлица в Ниамее, Нигер. 26 июля 2023
Улица в Ниамее, Нигер. 26 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Улица в Ниамее, Нигер. 26 июля 2023. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Суд Нигера принял постановление о высылке посла Франции из страны, передает Нигерское агентство печати (ANP).
Ранее МИД Нигера заявил, что посол Франции в стране Сильвен Итте больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, полиции поручено приступить к его высылке сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на дипломатический источник. Позднее радиостанция сообщила, что полицейское присутствие возле французского посольства в Нигере было усилено на фоне отказа Парижа подчиниться решению мятежного правительства выслать посла из страны.
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"Суд в ответ на ходатайство новых властей принял постановление в пятницу 1 сентября о высылке бывшего посла Франции в Нигере Сильвена Итте", - сообщает агентство.
Поскольку посол был объявлен персоной нон грата и не отбыл из страны в отведенные ему 48 часов, его дипломатическая карточка и виза были аннулированы, что делает его дальнейшее пребывание на территории Нигера незаконным, отмечается в ходатайстве властей Нигера, текст которого приводит агентство.
Кроме того, он был лишен всех дипломатических привилегий и дипломатического иммунитета в соответствии с Венской конвенцией, говорится в документе.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.
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