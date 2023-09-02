https://ria.ru/20230902/niger-1893854345.html

В Нигере второй день продолжаются митинги у французской базы

В Нигере второй день продолжаются митинги у французской базы - РИА Новости, 02.09.2023

В Нигере второй день продолжаются митинги у французской базы

Возле французской военной базы в столице Нигера второй день подряд продолжаются митинги, сообщил телеканал Al-Arabiya. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T17:25

2023-09-02T17:25

2023-09-02T17:52

в мире

нигер

франция

мали

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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НИАМЕЙ, 2 сен — РИА Новости. Возле французской военной базы в столице Нигера второй день подряд продолжаются митинги, сообщил телеканал Al-Arabiya."Напротив военной базы Франции в Ниамее проходят демонстрации, <...> протестующие призывают к изгнанию всех французских войск", — говорится в публикации.Вокруг посольства Франции в нигерской столице, около которого также проходят демонстрации, выставили кордон. При въезде на территорию диппредставительства обыскивают все транспортные средства, уточнил телеканал.По данным Al-Arabiya, сотрудники служб безопасности получили приказ об усиленной охране французского посольства. Утверждается, что протестующие попытались сорвать стоящий рядом флаг Франции и взамен установить флаг Нигера.В пятницу корреспондент РИА Новости сообщал о проведении исламскими ассоциациями митинга у военной базы Франции в Нигере с требованием вывода французских солдат из страны. Участники манифестации возносили молитвы и скандировали лозунги в поддержку пришедшего к власти в Нигере "Национального совета по защите отечества", а также Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи. Участники манифестации высказывались против любых актов насилия и терроризма в отношении Нигера.Переворот в НигереВоенные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в страну.Как сообщали СМИ в августе, Буркина-Фасо и Мали разместили в Нигере боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении этого государства. В свою очередь, Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержу новых властей в Нигере.Нигер — бывшая французская колония. Страна оставалась одной из последних союзниц западных государств в Сахеле. В Нигере находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Париж. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде сейчас дислоцированы полторы тысячи и тысяча французских военных соответственно.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html

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в мире, нигер, франция, мали, мохамед базум, переворот в нигере — 2023