https://ria.ru/20230902/niger-1893794301.html

США и Франция выступили за дипломатическое урегулирование в Нигере

США и Франция выступили за дипломатическое урегулирование в Нигере - РИА Новости, 02.09.2023

США и Франция выступили за дипломатическое урегулирование в Нигере

Министр обороны США Ллойд Остин и глава французского минобороны Себастьян Лекорню выразили стремление к дипломатическому разрешению ситуации в Нигере, где в... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T05:25

2023-09-02T05:25

2023-09-02T05:25

нигер

сша

западная африка

ллойд остин

себастьян лекорню

патрик райдер

министерство обороны сша

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин и глава французского минобороны Себастьян Лекорню выразили стремление к дипломатическому разрешению ситуации в Нигере, где в конце июля власть захватили военные, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Согласно тексту заявления, главы министерств обсудили по телефону обстановку в области безопасности в Нигере в свете недавних событий в Западной Африке. "Министр и министр разделили стремление к дипломатическому урегулированию ситуации в Нигере и подчеркнули необходимость продолжения взаимодействия с нигерцами и региональными африканскими партнерами", - говорится в заявлении. Добавляется, что Остин и Лекорню "подтвердили приверженность дальнейшему сотрудничеству, которому способствуют многолетние отношения между США и Францией в сфере обороны и безопасности". В конце июля военные Нигера в выступлении по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230901/makron-1893766392.html

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нигер

сша

западная африка

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нигер, сша, западная африка, ллойд остин, себастьян лекорню, патрик райдер, министерство обороны сша, переворот в нигере — 2023, в мире