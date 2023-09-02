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США и Франция выступили за дипломатическое урегулирование в Нигере - РИА Новости, 02.09.2023
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05:25 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/niger-1893794301.html
США и Франция выступили за дипломатическое урегулирование в Нигере
США и Франция выступили за дипломатическое урегулирование в Нигере - РИА Новости, 02.09.2023
США и Франция выступили за дипломатическое урегулирование в Нигере
Министр обороны США Ллойд Остин и глава французского минобороны Себастьян Лекорню выразили стремление к дипломатическому разрешению ситуации в Нигере, где в... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T05:25
2023-09-02T05:25
нигер
сша
западная африка
ллойд остин
себастьян лекорню
патрик райдер
министерство обороны сша
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин и глава французского минобороны Себастьян Лекорню выразили стремление к дипломатическому разрешению ситуации в Нигере, где в конце июля власть захватили военные, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Согласно тексту заявления, главы министерств обсудили по телефону обстановку в области безопасности в Нигере в свете недавних событий в Западной Африке. "Министр и министр разделили стремление к дипломатическому урегулированию ситуации в Нигере и подчеркнули необходимость продолжения взаимодействия с нигерцами и региональными африканскими партнерами", - говорится в заявлении. Добавляется, что Остин и Лекорню "подтвердили приверженность дальнейшему сотрудничеству, которому способствуют многолетние отношения между США и Францией в сфере обороны и безопасности". В конце июля военные Нигера в выступлении по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230901/makron-1893766392.html
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нигер, сша, западная африка, ллойд остин, себастьян лекорню, патрик райдер, министерство обороны сша, переворот в нигере — 2023, в мире
Нигер, США, Западная Африка, Ллойд Остин, Себастьян Лекорню, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Переворот в Нигере — 2023, В мире
США и Франция выступили за дипломатическое урегулирование в Нигере

США и Франция выразили стремление к дипломатическому решению ситуации в Нигере

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин и глава французского минобороны Себастьян Лекорню выразили стремление к дипломатическому разрешению ситуации в Нигере, где в конце июля власть захватили военные, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Согласно тексту заявления, главы министерств обсудили по телефону обстановку в области безопасности в Нигере в свете недавних событий в Западной Африке.
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"Министр и министр разделили стремление к дипломатическому урегулированию ситуации в Нигере и подчеркнули необходимость продолжения взаимодействия с нигерцами и региональными африканскими партнерами", - говорится в заявлении.
Добавляется, что Остин и Лекорню "подтвердили приверженность дальнейшему сотрудничеству, которому способствуют многолетние отношения между США и Францией в сфере обороны и безопасности".
В конце июля военные Нигера в выступлении по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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НигерСШАЗападная АфрикаЛлойд ОстинСебастьян ЛекорнюПатрик РайдерМинистерство обороны СШАПереворот в Нигере — 2023В мире
 
 
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