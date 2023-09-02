https://ria.ru/20230902/neft-1893796857.html

Саудовская Аравия может уменьшить сокращение добычи нефти, считает эксперт

Саудовская Аравия может уменьшить сокращение добычи нефти, считает эксперт - РИА Новости, 02.09.2023

Саудовская Аравия может уменьшить сокращение добычи нефти, считает эксперт

Саудовская Аравия в октябре может уменьшить свое добровольное сокращение добычи нефти, начатое в июле, с 1 миллиона до 0,8-0,9 миллиона баррелей в сутки,... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T07:28

2023-09-02T07:28

2023-09-02T07:28

саудовская аравия

россия

эр-рияд (город)

сергей колобанов

александр новак

опек

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия в октябре может уменьшить свое добровольное сокращение добычи нефти, начатое в июле, с 1 миллиона до 0,8-0,9 миллиона баррелей в сутки, поделился прогнозом с РИА Новости замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. "Саудовская Аравия вполне может продолжить добровольное сокращение добычи, так как резкого роста спроса на нефть в ближайшие месяцы не ожидается, и даже объявление об отмене такого сокращения может уронить цены на величину значительно большую, чем прирост добычи, так как это будет расцениваться исключительно как обида саудитов на других участников рынка, которые в это время занимают их нишу", - сказал эксперт. "Вместе с тем также представляется возможным немного уменьшить данное добровольное ограничение, например, до 0,8-0,9 миллиона баррелей в сутки, чтобы показать рынку, что саудиты обладают "тайным знанием" о будущем росте спроса", - добавил он. Саудовская Аравия по итогам заседания ОПЕК+ в июне объявила, что в июле будет сокращать добычу на 1 миллион баррелей в сутки сверх квот, установленных альянсом, и дополнительно к объявленным в апреле сокращениям на 500 тысяч баррелей в сутки. Потом снижение добычи на 1 миллион баррелей было продлено на август, а позднее - на сентябрь. Решение на октябрь пока не объявлялось. В апреле ряд членов ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, незадолго до заседания совместного министерского мониторингового комитета объявили о добровольных, сверх квот, сокращениях добычи суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки с мая и до конца года. Россия тогда сообщила, что продлит свое добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей, начатое в марте, до конца года. В августе она решила снижать экспорт на 500 тысяч баррелей и продлила эту меру на сентябрь, но теперь сокращение будет составлять 300 тысяч баррелей в сутки. Обычно Россия и Саудовская Аравия объявляют о своем решении по добровольным сокращениям в один день. Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия достигла договоренностей с партнерами ОПЕК+ по снижению экспорта своей нефти и объявит о новых параметрах на следующей неделе.

https://ria.ru/20230705/neft-1882346893.html

саудовская аравия

россия

эр-рияд (город)

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саудовская аравия, россия, эр-рияд (город), сергей колобанов, александр новак, опек