https://ria.ru/20230902/most-1893791952.html

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 02.09.2023

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T03:30

2023-09-02T03:30

2023-09-02T03:38

крымский мост

россия

киев

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение машин было перекрыто в субботу в 00.00 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны России сообщало о попытках Киева атаковать Крымский мост безэкипажными катерами около 23.15 1 сентября, около 02.10 и 02.20 2 сентября, морские беспилотники были уничтожены.

https://realty.ria.ru/20230825/vosstanovlenie-1892172982.html

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2023

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крымский мост, россия, киев