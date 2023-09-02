https://ria.ru/20230902/most-1893791952.html
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 02.09.2023
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T03:30
2023-09-02T03:30
2023-09-02T03:38
крымский мост
россия
киев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение машин было перекрыто в субботу в 00.00 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.Ранее Минобороны России сообщало о попытках Киева атаковать Крымский мост безэкипажными катерами около 23.15 1 сентября, около 02.10 и 02.20 2 сентября, морские беспилотники были уничтожены.
https://realty.ria.ru/20230825/vosstanovlenie-1892172982.html
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крымский мост, россия, киев
Крымский мост, Россия, Киев
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено