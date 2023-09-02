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В Черном море уничтожили еще два направлявшихся к Крымскому мосту дрона - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:24 02.09.2023 (обновлено: 08:57 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/most-1893789750.html
В Черном море уничтожили еще два направлявшихся к Крымскому мосту дрона
В Черном море уничтожили еще два направлявшихся к Крымскому мосту дрона - РИА Новости, 02.09.2023
В Черном море уничтожили еще два направлявшихся к Крымскому мосту дрона
Киев предпринял три безуспешные попытки нанести удар по Крымскому мосту безэкипажными катерами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T02:24
2023-09-02T08:57
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
одесса
киев
черное море
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Киев предпринял три безуспешные попытки нанести удар по Крымскому мосту безэкипажными катерами, сообщили в Минобороны.&quot;Второго сентября около 02:10 мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря&quot;, — говорится в публикации.Спустя десять минут, по данным министерства, в акватории Черного моря уничтожили еще один украинский катер.Первую попытку атаковать объект ВСУ предприняли накануне поздно вечером — в 23:15 мск. Беспилотник также ликвидировали в Черном море.Атаки на Крымский мостПредыдущую атаку на Крымский мост Киев предпринял 12 августа, попытавшись нанести удары двумя переделанными ракетами комплекса С-200. Российские средства ПВО сбили их обе, обошлось без пострадавших и разрушений.Ночью 17 июля украинские военные атаковали российский объект двумя надводными беспилотниками. Взрыв повредил автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. После этого вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230819/terakt-1890992915.html
https://realty.ria.ru/20230825/vosstanovlenie-1892172982.html
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россия, вооруженные силы украины, одесса, киев, черное море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Одесса, Киев, Черное море
В Черном море уничтожили еще два направлявшихся к Крымскому мосту дрона

Минобороны РФ сообщило о трех неудачных попытках атаки ВСУ по Крымскому мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Киев предпринял три безуспешные попытки нанести удар по Крымскому мосту безэкипажными катерами, сообщили в Минобороны.
«

"Второго сентября около 02:10 мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря", — говорится в публикации.

Спустя десять минут, по данным министерства, в акватории Черного моря уничтожили еще один украинский катер.
Первую попытку атаковать объект ВСУ предприняли накануне поздно вечером — в 23:15 мск. Беспилотник также ликвидировали в Черном море.
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19 августа, 12:07

Атаки на Крымский мост

Предыдущую атаку на Крымский мост Киев предпринял 12 августа, попытавшись нанести удары двумя переделанными ракетами комплекса С-200. Российские средства ПВО сбили их обе, обошлось без пострадавших и разрушений.
Ночью 17 июля украинские военные атаковали российский объект двумя надводными беспилотниками. Взрыв повредил автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. После этого вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныОдессаКиевЧерное море
 
 
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