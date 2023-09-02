https://ria.ru/20230902/most-1893789750.html

В Черном море уничтожили еще два направлявшихся к Крымскому мосту дрона

В Черном море уничтожили еще два направлявшихся к Крымскому мосту дрона - РИА Новости, 02.09.2023

В Черном море уничтожили еще два направлявшихся к Крымскому мосту дрона

Киев предпринял три безуспешные попытки нанести удар по Крымскому мосту безэкипажными катерами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T02:24

2023-09-02T02:24

2023-09-02T08:57

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

одесса

киев

черное море

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Киев предпринял три безуспешные попытки нанести удар по Крымскому мосту безэкипажными катерами, сообщили в Минобороны."Второго сентября около 02:10 мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря", — говорится в публикации.Спустя десять минут, по данным министерства, в акватории Черного моря уничтожили еще один украинский катер.Первую попытку атаковать объект ВСУ предприняли накануне поздно вечером — в 23:15 мск. Беспилотник также ликвидировали в Черном море.Атаки на Крымский мостПредыдущую атаку на Крымский мост Киев предпринял 12 августа, попытавшись нанести удары двумя переделанными ракетами комплекса С-200. Российские средства ПВО сбили их обе, обошлось без пострадавших и разрушений.Ночью 17 июля украинские военные атаковали российский объект двумя надводными беспилотниками. Взрыв повредил автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. После этого вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230819/terakt-1890992915.html

https://realty.ria.ru/20230825/vosstanovlenie-1892172982.html

россия

одесса

киев

черное море

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россия, вооруженные силы украины, одесса, киев, черное море