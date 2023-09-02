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Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Крымский мост - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:41 02.09.2023 (обновлено: 05:13 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/most-1893785277.html
Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Крымский мост
Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Крымский мост - РИА Новости, 02.09.2023
Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Крымский мост
Вооруженные силы России поздно вечером в пятницу уничтожили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в Минобороны. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T00:41
2023-09-02T05:13
специальная военная операция на украине
россия
крымский мост
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России поздно вечером в пятницу уничтожили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в Минобороны."Первого сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря", - рассказали в ведомстве.Как сообщил оперативный штаб, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.Предыдущую атаку на Крымский мост киевский режим предпринял 12 августа, дважды попытавшись нанести удары переделанными ракетами комплекса С-200. Обе ракеты сбила российская ПВО, разрушений и пострадавших не было.Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.
https://ria.ru/20230901/krym-1893532915.html
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россия, крымский мост, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Крымский мост, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Крымский мост

Минобороны РФ: ВСУ пытались ударить по Крымскому мосту морским беспилотником

© Фото : Официальный информационный сайт строительства Крымского мостаКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© Фото : Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России поздно вечером в пятницу уничтожили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в Минобороны.
«
"Первого сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря", - рассказали в ведомстве.
Как сообщил оперативный штаб, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Предыдущую атаку на Крымский мост киевский режим предпринял 12 августа, дважды попытавшись нанести удары переделанными ракетами комплекса С-200. Обе ракеты сбила российская ПВО, разрушений и пострадавших не было.
Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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