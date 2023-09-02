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Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Крымский мост

Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Крымский мост - РИА Новости, 02.09.2023

Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Крымский мост

Вооруженные силы России поздно вечером в пятницу уничтожили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в Минобороны. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T00:41

2023-09-02T00:41

2023-09-02T05:13

специальная военная операция на украине

россия

крымский мост

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России поздно вечером в пятницу уничтожили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать Крымский мост, сообщили в субботу в Минобороны."Первого сентября около 23:15 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря", - рассказали в ведомстве.Как сообщил оперативный штаб, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.Предыдущую атаку на Крымский мост киевский режим предпринял 12 августа, дважды попытавшись нанести удары переделанными ракетами комплекса С-200. Обе ракеты сбила российская ПВО, разрушений и пострадавших не было.Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.

https://ria.ru/20230901/krym-1893532915.html

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россия, крымский мост, украина, вооруженные силы украины