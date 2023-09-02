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В Тель-Авиве прошел многотысячный антиправительственный митинг - РИА Новости, 02.09.2023
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22:05 02.09.2023 (обновлено: 23:19 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/miting-1893879780.html
В Тель-Авиве прошел многотысячный антиправительственный митинг
В Тель-Авиве прошел многотысячный антиправительственный митинг - РИА Новости, 02.09.2023
В Тель-Авиве прошел многотысячный антиправительственный митинг
В Израиле продолжаются общенациональные протесты из-за продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы, десятки тысяч протестующих в 35-й раз... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T22:05
2023-09-02T23:19
в мире
тель-авив
израиль
эритрея
биньямин нетаньяху
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости. В Израиле продолжаются общенациональные протесты из-за продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы, десятки тысяч протестующих в 35-й раз вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. В эту субботу организаторы протестов по традиции анонсировали проведение акций в десятках мест по всему Израилю, включая крупные города. По оценкам израильской компании Crowd Solutions, изучающей поведение толпы на массовых мероприятиях, на главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось чуть менее 110 тысяч человек. Самые массовые демонстрации против судебной реформы в Тель-Авиве собирали ранее до 200 тысяч протестующих. В ходе сегодняшнего митинга в Тель-Авиве организаторы протеста возложили на правительство Биньямина Нетаньяху вину за беспрецедентные по масштабам беспорядки в городе, устроенные ранее в субботу беженцами из Эритреи, в результате чего пострадали более 150 человек, включая порядка 50 полицейских. Парламент страны (кнессет) в настоящее время на каникулах, поэтому тема нового судебного законодательства отошла на второй план. К многотысячной толпе протестующих также обратился бывший министр юстиции Израиля Ави Ниссенкорн, который заявил, что "израильская демократия в опасности", отметив, что страна находится "на пороге диктатуры". Район проведения протестной акции в Тель-Авиве, где расположен комплекс правительственных зданий, был полностью блокирован для движения. Улица Каплан и близлежащие дороги и перекрестки были заполнены протестующими. На месте дежурили полиция и медики. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и размахивали национальными флагами, а организаторы протестных акций пообещали продолжать борьбу, цель которой, по их словам, - сохранить Израиль как свободное и демократическое государство. Массовые протесты против реформы судебной системы, которые не утихают в Израиле с начала года, вспыхнули с новой силой после одобрения парламентом одного из самых неоднозначных законопроектов реформы - об отмене "стандарта разумности". Принятый в июле закон лишает суды, в том числе Верховный суд, возможности оспаривать решения исполнительной власти, признанные "выходящими за рамки разумного". Сторонники проведения реформы заявляют о том, что отмена "стандарта разумности" является необходимым шагом для того, чтобы демократически избранное правительство могло проводить политику в интересах большинства граждан страны. Противники закона утверждают, что он затруднит вмешательство Верховного суда в ситуации, когда выборные должностные лица принимают произвольные, радикальные или коррупционные решения. Парламент Израиля (кнессет) 30 июля ушел на каникулы перед осенней сессией, которая начнется в октябре, а в сентябре Верховный суд будет рассматривать петиции, поданные против принятого закона.
https://ria.ru/20230901/latviya-1893742268.html
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в мире, тель-авив, израиль, эритрея, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Тель-Авив, Израиль, Эритрея, Биньямин Нетаньяху, Протесты против судебной реформы в Израиле
В Тель-Авиве прошел многотысячный антиправительственный митинг

В Тель-Авиве многотысячный антиправительственный митинг прошел в 35-й раз

© AP Photo / Ohad ZwigenbergАнтиправительственный митинг в Тель-Авиве
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости. В Израиле продолжаются общенациональные протесты из-за продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы, десятки тысяч протестующих в 35-й раз вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
В эту субботу организаторы протестов по традиции анонсировали проведение акций в десятках мест по всему Израилю, включая крупные города. По оценкам израильской компании Crowd Solutions, изучающей поведение толпы на массовых мероприятиях, на главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось чуть менее 110 тысяч человек. Самые массовые демонстрации против судебной реформы в Тель-Авиве собирали ранее до 200 тысяч протестующих.
В ходе сегодняшнего митинга в Тель-Авиве организаторы протеста возложили на правительство Биньямина Нетаньяху вину за беспрецедентные по масштабам беспорядки в городе, устроенные ранее в субботу беженцами из Эритреи, в результате чего пострадали более 150 человек, включая порядка 50 полицейских. Парламент страны (кнессет) в настоящее время на каникулах, поэтому тема нового судебного законодательства отошла на второй план.
К многотысячной толпе протестующих также обратился бывший министр юстиции Израиля Ави Ниссенкорн, который заявил, что "израильская демократия в опасности", отметив, что страна находится "на пороге диктатуры".
Район проведения протестной акции в Тель-Авиве, где расположен комплекс правительственных зданий, был полностью блокирован для движения. Улица Каплан и близлежащие дороги и перекрестки были заполнены протестующими. На месте дежурили полиция и медики. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и размахивали национальными флагами, а организаторы протестных акций пообещали продолжать борьбу, цель которой, по их словам, - сохранить Израиль как свободное и демократическое государство.
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Массовые протесты против реформы судебной системы, которые не утихают в Израиле с начала года, вспыхнули с новой силой после одобрения парламентом одного из самых неоднозначных законопроектов реформы - об отмене "стандарта разумности". Принятый в июле закон лишает суды, в том числе Верховный суд, возможности оспаривать решения исполнительной власти, признанные "выходящими за рамки разумного". Сторонники проведения реформы заявляют о том, что отмена "стандарта разумности" является необходимым шагом для того, чтобы демократически избранное правительство могло проводить политику в интересах большинства граждан страны. Противники закона утверждают, что он затруднит вмешательство Верховного суда в ситуации, когда выборные должностные лица принимают произвольные, радикальные или коррупционные решения.
Парламент Израиля (кнессет) 30 июля ушел на каникулы перед осенней сессией, которая начнется в октябре, а в сентябре Верховный суд будет рассматривать петиции, поданные против принятого закона.
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