https://ria.ru/20230902/miting-1893879780.html

В Тель-Авиве прошел многотысячный антиправительственный митинг

В Тель-Авиве прошел многотысячный антиправительственный митинг - РИА Новости, 02.09.2023

В Тель-Авиве прошел многотысячный антиправительственный митинг

В Израиле продолжаются общенациональные протесты из-за продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы, десятки тысяч протестующих в 35-й раз... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T22:05

2023-09-02T22:05

2023-09-02T23:19

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тель-авив

израиль

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биньямин нетаньяху

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости. В Израиле продолжаются общенациональные протесты из-за продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы, десятки тысяч протестующих в 35-й раз вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. В эту субботу организаторы протестов по традиции анонсировали проведение акций в десятках мест по всему Израилю, включая крупные города. По оценкам израильской компании Crowd Solutions, изучающей поведение толпы на массовых мероприятиях, на главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось чуть менее 110 тысяч человек. Самые массовые демонстрации против судебной реформы в Тель-Авиве собирали ранее до 200 тысяч протестующих. В ходе сегодняшнего митинга в Тель-Авиве организаторы протеста возложили на правительство Биньямина Нетаньяху вину за беспрецедентные по масштабам беспорядки в городе, устроенные ранее в субботу беженцами из Эритреи, в результате чего пострадали более 150 человек, включая порядка 50 полицейских. Парламент страны (кнессет) в настоящее время на каникулах, поэтому тема нового судебного законодательства отошла на второй план. К многотысячной толпе протестующих также обратился бывший министр юстиции Израиля Ави Ниссенкорн, который заявил, что "израильская демократия в опасности", отметив, что страна находится "на пороге диктатуры". Район проведения протестной акции в Тель-Авиве, где расположен комплекс правительственных зданий, был полностью блокирован для движения. Улица Каплан и близлежащие дороги и перекрестки были заполнены протестующими. На месте дежурили полиция и медики. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и размахивали национальными флагами, а организаторы протестных акций пообещали продолжать борьбу, цель которой, по их словам, - сохранить Израиль как свободное и демократическое государство. Массовые протесты против реформы судебной системы, которые не утихают в Израиле с начала года, вспыхнули с новой силой после одобрения парламентом одного из самых неоднозначных законопроектов реформы - об отмене "стандарта разумности". Принятый в июле закон лишает суды, в том числе Верховный суд, возможности оспаривать решения исполнительной власти, признанные "выходящими за рамки разумного". Сторонники проведения реформы заявляют о том, что отмена "стандарта разумности" является необходимым шагом для того, чтобы демократически избранное правительство могло проводить политику в интересах большинства граждан страны. Противники закона утверждают, что он затруднит вмешательство Верховного суда в ситуации, когда выборные должностные лица принимают произвольные, радикальные или коррупционные решения. Парламент Израиля (кнессет) 30 июля ушел на каникулы перед осенней сессией, которая начнется в октябре, а в сентябре Верховный суд будет рассматривать петиции, поданные против принятого закона.

https://ria.ru/20230901/latviya-1893742268.html

https://ria.ru/20230823/evrei-1891824913.html

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в мире, тель-авив, израиль, эритрея, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле