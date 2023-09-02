https://ria.ru/20230902/milliarder-1893792884.html
СМИ: египетский миллиардер Аль-Файед умер в возрасте 94 лет
СМИ: египетский миллиардер Аль-Файед умер в возрасте 94 лет - РИА Новости, 02.09.2023
СМИ: египетский миллиардер Аль-Файед умер в возрасте 94 лет
Египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед, чей старший сын Доди встречался с принцессой Дианой после ее развода, умер в возрасте 94 лет, сообщил Sky News. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T03:53
2023-09-02T03:53
2023-09-02T11:04
в мире
лондон
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893813700_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_5a422f58ee6f75bf947d98e76ff9a51a.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед, чей старший сын Доди встречался с принцессой Дианой после ее развода, умер в возрасте 94 лет, сообщил Sky News."Мохаммед Аль-Файед скончался в возрасте 94 лет", — говорится в публикации со ссылкой на членов семьи бизнесмена.По данным телеканала, миллиардер "мирно скончался от старости" в среду, его похоронили в пятницу в центральной мечети Лондона.Мохаммед Аль-Файед переехал в британскую столицу в 1960-х годах. Он был наиболее известен как бывший владелец универмага "Хэрродс" и футбольного клуба Fulham. В 2010-м он продал магазин, а в 2013 году избавился от спортивной команды.Известие о смерти бизнесмена появилось всего через день после 26-й годовщины со дня гибели его сына Доди Аль-Файеда и принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже в 1997 году.Миллиардер на протяжении десяти лет после трагического ДТП в парижском туннеле финансировал частное расследование причин трагедии. Он также вел масштабную общественную кампанию, чтобы прояснить роль в этой истории королевской семьи и британских спецслужб, которых бизнесмен считал причастными к заговору против "звездной пары".
https://ria.ru/20230902/aktrisa-1893786375.html
лондон
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893813700_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_b0a86fc729ac91b212e7a62bfb6cb708.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, париж
СМИ: египетский миллиардер Аль-Файед умер в возрасте 94 лет
Умер проживший 60 лет в Британии египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед