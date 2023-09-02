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На юго-востоке Турции упал метеорит - РИА Новости, 02.09.2023
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22:29 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/meteorit-1893881089.html
На юго-востоке Турции упал метеорит
На юго-востоке Турции упал метеорит - РИА Новости, 02.09.2023
На юго-востоке Турции упал метеорит
Метеорит упал на юго-востоке Турции, горящие обломки были видны в небе над несколькими провинциями, передает телеканал NTV. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T22:29
2023-09-02T22:29
в мире
шанлыурфа (провинция)
турция
эрзурум
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СТАМБУЛ, 2 сен - РИА Новости. Метеорит упал на юго-востоке Турции, горящие обломки были видны в небе над несколькими провинциями, передает телеканал NTV. "Метеорит упал около 20.15 по местному времени (совпадает с мск - ред.). Горящие обломки метеорита во время падения осветили небо в нескольких провинциях, словно наступил день", - передает канал. Отмечается, что метеорит упал, предположительно, в провинции Шанлыурфа, а процесс падения видели жители провинций Малатья, Эрзурум, Элязыг, Газиантеп.
шанлыурфа (провинция)
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в мире, шанлыурфа (провинция), турция, эрзурум
В мире, Шанлыурфа (провинция), Турция, Эрзурум
На юго-востоке Турции упал метеорит

NTV: на юго-востоке Турции упал метеорит

© РИА Новости / Максим Дурнев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Турции
Сотрудники полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Сотрудники полиции в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 сен - РИА Новости. Метеорит упал на юго-востоке Турции, горящие обломки были видны в небе над несколькими провинциями, передает телеканал NTV.
"Метеорит упал около 20.15 по местному времени (совпадает с мск - ред.). Горящие обломки метеорита во время падения осветили небо в нескольких провинциях, словно наступил день", - передает канал.
Отмечается, что метеорит упал, предположительно, в провинции Шанлыурфа, а процесс падения видели жители провинций Малатья, Эрзурум, Элязыг, Газиантеп.
 
В миреШанлыурфа (провинция)ТурцияЭрзурум
 
 
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