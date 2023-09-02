https://ria.ru/20230902/meteorit-1893881089.html
На юго-востоке Турции упал метеорит
На юго-востоке Турции упал метеорит - РИА Новости, 02.09.2023
На юго-востоке Турции упал метеорит
Метеорит упал на юго-востоке Турции, горящие обломки были видны в небе над несколькими провинциями, передает телеканал NTV. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T22:29
2023-09-02T22:29
2023-09-02T22:29
в мире
шанлыурфа (провинция)
турция
эрзурум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831218703_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c4197737c514cf5c0e87f3577f6a5d85.jpg
СТАМБУЛ, 2 сен - РИА Новости. Метеорит упал на юго-востоке Турции, горящие обломки были видны в небе над несколькими провинциями, передает телеканал NTV. "Метеорит упал около 20.15 по местному времени (совпадает с мск - ред.). Горящие обломки метеорита во время падения осветили небо в нескольких провинциях, словно наступил день", - передает канал. Отмечается, что метеорит упал, предположительно, в провинции Шанлыурфа, а процесс падения видели жители провинций Малатья, Эрзурум, Элязыг, Газиантеп.
шанлыурфа (провинция)
турция
эрзурум
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831218703_329:230:983:720_1920x0_80_0_0_f466052ee6a2ea7de7a8059939a73766.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шанлыурфа (провинция), турция, эрзурум
В мире, Шанлыурфа (провинция), Турция, Эрзурум
На юго-востоке Турции упал метеорит
NTV: на юго-востоке Турции упал метеорит