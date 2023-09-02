https://ria.ru/20230902/meteorit-1893881089.html

На юго-востоке Турции упал метеорит

На юго-востоке Турции упал метеорит - РИА Новости, 02.09.2023

На юго-востоке Турции упал метеорит

Метеорит упал на юго-востоке Турции, горящие обломки были видны в небе над несколькими провинциями, передает телеканал NTV. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T22:29

2023-09-02T22:29

2023-09-02T22:29

в мире

шанлыурфа (провинция)

турция

эрзурум

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СТАМБУЛ, 2 сен - РИА Новости. Метеорит упал на юго-востоке Турции, горящие обломки были видны в небе над несколькими провинциями, передает телеканал NTV. "Метеорит упал около 20.15 по местному времени (совпадает с мск - ред.). Горящие обломки метеорита во время падения осветили небо в нескольких провинциях, словно наступил день", - передает канал. Отмечается, что метеорит упал, предположительно, в провинции Шанлыурфа, а процесс падения видели жители провинций Малатья, Эрзурум, Элязыг, Газиантеп.

шанлыурфа (провинция)

турция

эрзурум

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в мире, шанлыурфа (провинция), турция, эрзурум