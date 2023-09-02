https://ria.ru/20230902/medvedev-1893803886.html

Медведев призвал относиться к западным лидерам как к нацистам

Медведев призвал относиться к западным лидерам как к нацистам - РИА Новости, 02.09.2023

Медведев призвал относиться к западным лидерам как к нацистам

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что к лидерам стран Запада надо относиться, как к руководителям нацистской... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T09:05

2023-09-02T09:05

2023-09-02T09:23

дмитрий медведев

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россия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что к лидерам стран Запада надо относиться, как к руководителям нацистской коалиции, и не предаваться грезам о примирении.Он заявил, что "главари бандеровской "Украины" все чаще говорят о необходимости "привлечения к ответственности всех русских", и "где-то такое уже было". Он также напомнил, что Украину поддерживают почти все лидеры западных стран, поэтому он назвал их "прямыми и явными пособниками нацистов"."И отношение к ним нужно строить, как к руководителям стран нацистской коалиции. А не предаваться сладким грезам, как мы когда-то помиримся и заживем большой полиаморной семьей с небинарными гендерами", - заявил Медведев.

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Екатерина Зайцева

дмитрий медведев, в мире, россия, украина