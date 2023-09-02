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Медведев призвал относиться к западным лидерам как к нацистам - РИА Новости, 02.09.2023
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09:05 02.09.2023 (обновлено: 09:23 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/medvedev-1893803886.html
Медведев призвал относиться к западным лидерам как к нацистам
Медведев призвал относиться к западным лидерам как к нацистам - РИА Новости, 02.09.2023
Медведев призвал относиться к западным лидерам как к нацистам
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что к лидерам стран Запада надо относиться, как к руководителям нацистской... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T09:05
2023-09-02T09:23
дмитрий медведев
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что к лидерам стран Запада надо относиться, как к руководителям нацистской коалиции, и не предаваться грезам о примирении.Он заявил, что "главари бандеровской "Украины" все чаще говорят о необходимости "привлечения к ответственности всех русских", и "где-то такое уже было". Он также напомнил, что Украину поддерживают почти все лидеры западных стран, поэтому он назвал их "прямыми и явными пособниками нацистов"."И отношение к ним нужно строить, как к руководителям стран нацистской коалиции. А не предаваться сладким грезам, как мы когда-то помиримся и заживем большой полиаморной семьей с небинарными гендерами", - заявил Медведев.
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дмитрий медведев, в мире, россия, украина
Дмитрий Медведев, В мире, Россия, Украина
Медведев призвал относиться к западным лидерам как к нацистам

Медведев призвал не мечтать о примирении с западными лидерами

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что к лидерам стран Запада надо относиться, как к руководителям нацистской коалиции, и не предаваться грезам о примирении.
Он заявил, что "главари бандеровской "Украины" все чаще говорят о необходимости "привлечения к ответственности всех русских", и "где-то такое уже было". Он также напомнил, что Украину поддерживают почти все лидеры западных стран, поэтому он назвал их "прямыми и явными пособниками нацистов".
"И отношение к ним нужно строить, как к руководителям стран нацистской коалиции. А не предаваться сладким грезам, как мы когда-то помиримся и заживем большой полиаморной семьей с небинарными гендерами", - заявил Медведев.
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