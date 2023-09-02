https://ria.ru/20230902/mchs-1893865500.html

Профилактическую работу в Геленджике усилили еще до пожара, заявил Куренков

Профилактическую работу в Геленджике усилили еще до пожара, заявил Куренков - РИА Новости, 02.09.2023

Профилактическую работу в Геленджике усилили еще до пожара, заявил Куренков

За несколько недель до крупного лесного пожара в Геленджике были даны все соответствующие указания, усилена профилактическая работа, однако люди проявили... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T19:09

2023-09-02T19:09

2023-09-02T19:10

происшествия

геленджик

россия

александр куренков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

бе-200

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. За несколько недель до крупного лесного пожара в Геленджике были даны все соответствующие указания, усилена профилактическая работа, однако люди проявили халатность и жгли костры, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков. Лес на площади 1,5 гектара загорелся в Геленджике во вторник, в среду площадь пожара достигла 118 гектаров. В краевом ГУМЧС сообщали, что были задействованы три вертолета Ми-8 МЧС и два самолета Бе-200. Пожар локализовали на площади примерно 100 гектаров, угрозы объектам инфраструктуры и пострадавших не было. В четверг в 11.00 власти объявили о полной ликвидации пожара. "Мы три недели назад дали все указания по субъекту, надзорным службам. Работа профилактическая была усилена. Но есть определенные люди, которым эта профилактика нипочем, потому что халатность на месте, разжигание костров... Отсутствие осадков - почти три недели, тридцатиградусная жара и плюс условия - 25 метров в секунду ветер - тот, который раздул вот буквально, начиная там с одного гектара, и довел это до ста гектаров горимого леса. Постарались, справились, конечно, авиация поработала. Огромные слова благодарности всей наземной группировке, как федеральной составляющей МЧС, так и волонтерам", - сказал Куренков в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 24", комментируя пожар в Геленджике. Во вторник полиция сообщала о задержании 40-летнего местного жителя, который подозревается в том, что оголил электрокабели на территории дома, вызвав возгорание леса в Геленджике. Прокуратура установила, что во вторник загорелись трава и кустарник в районе улицы Родниковая в микрорайоне Бобруковая щель. Распространение огня спровоцировала сухая ветреная погода. Причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. В среду в отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении лесных насаждений. На данный момент подозреваемый арестован за потребление наркотических веществ.

https://realty.ria.ru/20230719/mchs-1885018045.html

геленджик

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происшествия, геленджик, россия, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, бе-200