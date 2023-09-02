https://ria.ru/20230902/mask-1893801983.html
Маск одним словом вынес "приговор" Байдену
Маск одним словом вынес "приговор" Байдену - РИА Новости, 02.09.2023
Маск одним словом вынес "приговор" Байдену
Американский предприниматель Илон Маск согласился с постом американского писателя Майкла Шелленбергера в соцсети Х, где тот утверждал, что президент США Джо... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T08:41
2023-09-02T08:41
2023-09-02T13:36
в мире
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джо байден
илон маск
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с постом американского писателя Майкла Шелленбергера в соцсети Х, где тот утверждал, что президент США Джо Байден разрушает легитимность демократической системы страны."Правда", — написал бизнесмен.В изначальном посте также отмечалось, что Министерство юстиции США активно препятствует судебному преследованию сына Байдена, в то время как глава Белого дома пытается посадить за решетку своего соперника Дональда Трампа.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала электронные письма в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке сына главы государства, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.Ранее большое жюри в Джорджии предъявило Трампу и группе связанных с ним лиц обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход предыдущих президентских выборов в этом штате. Один из вменяемых бывшему президенту США пунктов заключается в нарушении закона о преступных организациях (так называемого RICO Act), что само по себе предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в 250 тысяч долларов.Трамп, планирующий участвовать в выборах главы государства в 2024 году, настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию.Американское законодательство не запрещает подсудимым баллотироваться в президенты.В конце августа телеканал CNN сообщил, что спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти и несколько высокопоставленных представителей Республиканской партии начали формировать стратегию запуска расследования в рамках процедуры импичмента Байдена.Телеканал NBC News 1 сентября сообщил со ссылкой на источники, что администрация президента США начала активную подготовку к возможному запуску расследования в рамках процедуры импичмента со стороны Республиканской партии в палате представителей американского конгресса, чтобы дать агрессивный ответ на действия политических оппонентов демократов.
https://ria.ru/20230822/nakazanie-1891608426.html
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в мире, сша, джо байден, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск одним словом вынес "приговор" Байдену
Маск согласился с утверждением, что Байден разрушает США
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск согласился с постом американского писателя Майкла Шелленбергера в соцсети Х
, где тот утверждал, что президент США Джо Байден разрушает легитимность демократической системы страны.
"Правда", — написал бизнесмен.
В изначальном посте также отмечалось, что Министерство юстиции США активно препятствует судебному преследованию сына Байдена, в то время как глава Белого дома пытается посадить за решетку своего соперника Дональда Трампа.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала электронные письма в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке сына главы государства, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.
"Наступил хаос". В США раскрыли, как Маск наказал Зеленского за дерзость
Ранее большое жюри в Джорджии предъявило Трампу и группе связанных с ним лиц обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход предыдущих президентских выборов в этом штате. Один из вменяемых бывшему президенту США пунктов заключается в нарушении закона о преступных организациях (так называемого RICO Act), что само по себе предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в 250 тысяч долларов.
Трамп, планирующий участвовать в выборах главы государства в 2024 году, настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию.
Американское законодательство не запрещает подсудимым баллотироваться в президенты.
В конце августа телеканал CNN сообщил, что спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти
и несколько высокопоставленных представителей Республиканской партии начали формировать стратегию запуска расследования в рамках процедуры импичмента Байдена.
Телеканал NBC News 1 сентября сообщил со ссылкой на источники, что администрация президента США начала активную подготовку к возможному запуску расследования в рамках процедуры импичмента со стороны Республиканской партии в палате представителей американского конгресса, чтобы дать агрессивный ответ на действия политических оппонентов демократов.
Маск одной фразой ответил на возвращение Трампа в Twitter