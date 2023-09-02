https://ria.ru/20230902/ldpr-1893795362.html

В ЛДПР предложили разработать программу защиты мужчин от насилия в семье

В ЛДПР предложили разработать программу защиты мужчин от насилия в семье - РИА Новости, 02.09.2023

В ЛДПР предложили разработать программу защиты мужчин от насилия в семье

Сенатор и член ЛДПР Елена Афанасьева предложила разработать программу защиты мужчин от насилия в семье и реабилитации пострадавших от него. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T06:14

2023-09-02T06:14

2023-09-02T11:20

россия

елена афанасьева

общество

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Сенатор и член ЛДПР Елена Афанасьева предложила разработать программу защиты мужчин от насилия в семье и реабилитации пострадавших от него. "Считаю, что необходимо разработать комплексную госпрограмму защиты от физического и психологического насилия в семье как со стороны мужей, так и со стороны жен. Во-первых, общество должно отказаться от стереотипов, по которым жертвами семейного насилия могут быть только женщины. Это шаг к равноправию. Во-вторых, в крупных городах и райцентрах должны быть открыты центры поддержки всех жертв домашнего насилия. И там должны работать специалисты по ситуациям как с женщинами, так и с мужчинами", — сказала Афанасьева РИА Новости.По ее словам, сегодня в обществе много внимания уделяется женщинам, подвергшимся домашнему насилию, что является правильным, при этом не фиксируются случаи женского насилия в отношении мужчин, никакой официальной статистики на этот счет нет. "Более того, женское насилие, давайте уж начистоту, до сих пор воспринимается в обществе как допустимое. <…> Считается, что мужчины физически сильнее, а значит, им легче избежать домашнего насилия. Но ведь насилие бывает не только физическое. Нередко мужчин ставят в безвыходное положение, манипулируя деньгами, детьми, самой возможностью сохранить брак. Не потому ли мужчины после 40 лет умирают от инфаркта гораздо чаще, чем женщины?" — отметила она. По ее словам, подобные ситуации в семьях оказывают крайне негативное влияние на детей. "Хочу особо подчеркнуть: мы ни в коем случае не очерняем женщин. В России все-таки большинство пар гармоничны и живут в любви. Речь лишь о том, что необходимо исправить явный перекос в общественном сознании, когда одна сторона вопроса выпячивается, а другая — замалчивается", — добавила политик.

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россия, елена афанасьева, общество