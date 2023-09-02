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В ЛДПР предложили разработать программу защиты мужчин от насилия в семье - РИА Новости, 02.09.2023
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06:14 02.09.2023 (обновлено: 11:20 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/ldpr-1893795362.html
В ЛДПР предложили разработать программу защиты мужчин от насилия в семье
В ЛДПР предложили разработать программу защиты мужчин от насилия в семье - РИА Новости, 02.09.2023
В ЛДПР предложили разработать программу защиты мужчин от насилия в семье
Сенатор и член ЛДПР Елена Афанасьева предложила разработать программу защиты мужчин от насилия в семье и реабилитации пострадавших от него. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T06:14
2023-09-02T11:20
россия
елена афанасьева
общество
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Сенатор и член ЛДПР Елена Афанасьева предложила разработать программу защиты мужчин от насилия в семье и реабилитации пострадавших от него. &quot;Считаю, что необходимо разработать комплексную госпрограмму защиты от физического и психологического насилия в семье как со стороны мужей, так и со стороны жен. Во-первых, общество должно отказаться от стереотипов, по которым жертвами семейного насилия могут быть только женщины. Это шаг к равноправию. Во-вторых, в крупных городах и райцентрах должны быть открыты центры поддержки всех жертв домашнего насилия. И там должны работать специалисты по ситуациям как с женщинами, так и с мужчинами&quot;, — сказала Афанасьева РИА Новости.По ее словам, сегодня в обществе много внимания уделяется женщинам, подвергшимся домашнему насилию, что является правильным, при этом не фиксируются случаи женского насилия в отношении мужчин, никакой официальной статистики на этот счет нет. "Более того, женское насилие, давайте уж начистоту, до сих пор воспринимается в обществе как допустимое. &lt;…&gt; Считается, что мужчины физически сильнее, а значит, им легче избежать домашнего насилия. Но ведь насилие бывает не только физическое. Нередко мужчин ставят в безвыходное положение, манипулируя деньгами, детьми, самой возможностью сохранить брак. Не потому ли мужчины после 40 лет умирают от инфаркта гораздо чаще, чем женщины?" — отметила она. По ее словам, подобные ситуации в семьях оказывают крайне негативное влияние на детей. "Хочу особо подчеркнуть: мы ни в коем случае не очерняем женщин. В России все-таки большинство пар гармоничны и живут в любви. Речь лишь о том, что необходимо исправить явный перекос в общественном сознании, когда одна сторона вопроса выпячивается, а другая — замалчивается", — добавила политик.
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россия, елена афанасьева, общество
Россия, Елена Афанасьева, Общество
В ЛДПР предложили разработать программу защиты мужчин от насилия в семье

Член ЛДПР Афанасьева призвала создать программу защиты мужчин от насилия в семье

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор и член ЛДПР Елена Афанасьева
Сенатор и член ЛДПР Елена Афанасьева - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор и член ЛДПР Елена Афанасьева. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Сенатор и член ЛДПР Елена Афанасьева предложила разработать программу защиты мужчин от насилия в семье и реабилитации пострадавших от него.
«

"Считаю, что необходимо разработать комплексную госпрограмму защиты от физического и психологического насилия в семье как со стороны мужей, так и со стороны жен. Во-первых, общество должно отказаться от стереотипов, по которым жертвами семейного насилия могут быть только женщины. Это шаг к равноправию. Во-вторых, в крупных городах и райцентрах должны быть открыты центры поддержки всех жертв домашнего насилия. И там должны работать специалисты по ситуациям как с женщинами, так и с мужчинами", — сказала Афанасьева РИА Новости.

По ее словам, сегодня в обществе много внимания уделяется женщинам, подвергшимся домашнему насилию, что является правильным, при этом не фиксируются случаи женского насилия в отношении мужчин, никакой официальной статистики на этот счет нет.
"Более того, женское насилие, давайте уж начистоту, до сих пор воспринимается в обществе как допустимое. <…> Считается, что мужчины физически сильнее, а значит, им легче избежать домашнего насилия. Но ведь насилие бывает не только физическое. Нередко мужчин ставят в безвыходное положение, манипулируя деньгами, детьми, самой возможностью сохранить брак. Не потому ли мужчины после 40 лет умирают от инфаркта гораздо чаще, чем женщины?" — отметила она.
По ее словам, подобные ситуации в семьях оказывают крайне негативное влияние на детей.
"Хочу особо подчеркнуть: мы ни в коем случае не очерняем женщин. В России все-таки большинство пар гармоничны и живут в любви. Речь лишь о том, что необходимо исправить явный перекос в общественном сознании, когда одна сторона вопроса выпячивается, а другая — замалчивается", — добавила политик.
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