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Куренков заявил, что главной причиной пожаров в жилье стала халатность
Куренков заявил, что главной причиной пожаров в жилье стала халатность - РИА Новости, 02.09.2023
Куренков заявил, что главной причиной пожаров в жилье стала халатность
В России за семь месяцев 2023 года произошло 33 тысячи пожаров в жилищах, основными причинами ЧП являются беспечность людей и халатность, рассказал глава МЧС РФ РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T19:02
2023-09-02T19:02
2023-09-02T19:10
происшествия
россия
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В России за семь месяцев 2023 года произошло 33 тысячи пожаров в жилищах, основными причинами ЧП являются беспечность людей и халатность, рассказал глава МЧС РФ Александр Куренков. "Немного статистика уменьшилась по пожарам в жилищах. За семь месяцев прошлого года в этот период пожаров в жилищах случилось 36 тысяч. В этом году их на три тысячи меньше - 33 тысячи", - сказал Куренков в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 24". На вопрос журналиста телеканала, являются ли беспечность людей и халатность основными причинами большинства ЧП, министр ответил утвердительно. "Потому что это касается и эвакуационных путей, и просто граждан, засыпающих с сигаретой в руках", - добавил глава ведомства.
https://realty.ria.ru/20230719/mchs-1885018045.html
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происшествия, россия, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Куренков заявил, что главной причиной пожаров в жилье стала халатность
Куренков: в РФ за 7 месяцев случилось 33 тысячи пожаров в жилье по халатности