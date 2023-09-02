https://ria.ru/20230902/kurenkov-1893864638.html

Куренков заявил, что главной причиной пожаров в жилье стала халатность

Куренков заявил, что главной причиной пожаров в жилье стала халатность - РИА Новости, 02.09.2023

Куренков заявил, что главной причиной пожаров в жилье стала халатность

В России за семь месяцев 2023 года произошло 33 тысячи пожаров в жилищах, основными причинами ЧП являются беспечность людей и халатность, рассказал глава МЧС РФ РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T19:02

2023-09-02T19:02

2023-09-02T19:10

происшествия

россия

александр куренков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В России за семь месяцев 2023 года произошло 33 тысячи пожаров в жилищах, основными причинами ЧП являются беспечность людей и халатность, рассказал глава МЧС РФ Александр Куренков. "Немного статистика уменьшилась по пожарам в жилищах. За семь месяцев прошлого года в этот период пожаров в жилищах случилось 36 тысяч. В этом году их на три тысячи меньше - 33 тысячи", - сказал Куренков в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 24". На вопрос журналиста телеканала, являются ли беспечность людей и халатность основными причинами большинства ЧП, министр ответил утвердительно. "Потому что это касается и эвакуационных путей, и просто граждан, засыпающих с сигаретой в руках", - добавил глава ведомства.

https://realty.ria.ru/20230719/mchs-1885018045.html

россия

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происшествия, россия, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)