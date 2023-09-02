https://ria.ru/20230902/kuleba-1893838752.html

"Полнейший провал". В США отреагировали на дерзкое заявление Кулебы

"Полнейший провал". В США отреагировали на дерзкое заявление Кулебы - РИА Новости, 02.09.2023

"Полнейший провал". В США отреагировали на дерзкое заявление Кулебы

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в котором он посоветовал заткнуться тем, кто недоволен медленными темпами контрнаступления ВСУ, говорит о тяжелом... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T15:13

2023-09-02T15:13

2023-09-02T16:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

дмитрий кулеба

владимир путин

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в котором он посоветовал заткнуться тем, кто недоволен медленными темпами контрнаступления ВСУ, говорит о тяжелом положении Киева, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Он (Кулеба. — Прим. ред.), очевидно, оказался в неприятной ситуации. Критика продолжает расти — и вполне обоснованно, — так как Украина проигрывает", — отметил эксперт.По его мнению, украинское наступление потерпело полнейший провал. "В такой ситуации дипломату больше ничего не остается, кроме как призывать всех бороться за Украину", — прокомментировал он слова Кулебы, который в своем выступлении предложил критикам "приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр"."Это было бы даже справедливо, чтобы те люди, которые заставили украинцев пойти в наступление, сами рискнули своими жизнями", — резюмировал Джонсон.ВСУ начали 4 июня активную фазу контрнаступления на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании ВСУ, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893809755.html

https://ria.ru/20230902/putin-1893833312.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, дмитрий кулеба, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато