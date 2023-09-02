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"Полнейший провал". В США отреагировали на дерзкое заявление Кулебы - РИА Новости, 02.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 02.09.2023 (обновлено: 16:30 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/kuleba-1893838752.html
"Полнейший провал". В США отреагировали на дерзкое заявление Кулебы
"Полнейший провал". В США отреагировали на дерзкое заявление Кулебы - РИА Новости, 02.09.2023
"Полнейший провал". В США отреагировали на дерзкое заявление Кулебы
Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в котором он посоветовал заткнуться тем, кто недоволен медленными темпами контрнаступления ВСУ, говорит о тяжелом... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T15:13
2023-09-02T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
дмитрий кулеба
владимир путин
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в котором он посоветовал заткнуться тем, кто недоволен медленными темпами контрнаступления ВСУ, говорит о тяжелом положении Киева, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.&quot;Он (Кулеба. — Прим. ред.), очевидно, оказался в неприятной ситуации. Критика продолжает расти — и вполне обоснованно, — так как Украина проигрывает&quot;, — отметил эксперт.По его мнению, украинское наступление потерпело полнейший провал. "В такой ситуации дипломату больше ничего не остается, кроме как призывать всех бороться за Украину", — прокомментировал он слова Кулебы, который в своем выступлении предложил критикам "приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр"."Это было бы даже справедливо, чтобы те люди, которые заставили украинцев пойти в наступление, сами рискнули своими жизнями", — резюмировал Джонсон.ВСУ начали 4 июня активную фазу контрнаступления на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании ВСУ, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893809755.html
https://ria.ru/20230902/putin-1893833312.html
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в мире, украина, киев, дмитрий кулеба, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Полнейший провал". В США отреагировали на дерзкое заявление Кулебы

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: совет Кулебы заткнуться критикам говорит о провале ВСУ

© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в котором он посоветовал заткнуться тем, кто недоволен медленными темпами контрнаступления ВСУ, говорит о тяжелом положении Киева, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«

"Он (Кулеба. — Прим. ред.), очевидно, оказался в неприятной ситуации. Критика продолжает расти — и вполне обоснованно, — так как Украина проигрывает", — отметил эксперт.

По его мнению, украинское наступление потерпело полнейший провал. "В такой ситуации дипломату больше ничего не остается, кроме как призывать всех бороться за Украину", — прокомментировал он слова Кулебы, который в своем выступлении предложил критикам "приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр".
"Это было бы даже справедливо, чтобы те люди, которые заставили украинцев пойти в наступление, сами рискнули своими жизнями", — резюмировал Джонсон.
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
ВСУ пришли в ужас от новой тактики ВС России, пишет NYT
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ВСУ начали 4 июня активную фазу контрнаступления на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании ВСУ, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДмитрий КулебаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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