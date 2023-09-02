https://ria.ru/20230902/krym-1893802678.html

В Крыму прокомментировали попытки ВСУ высадиться на полуострове

В Крыму прокомментировали попытки ВСУ высадиться на полуострове - РИА Новости, 02.09.2023

В Крыму прокомментировали попытки ВСУ высадиться на полуострове

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дешевыми пиар-акциями попытки украинских войск высадиться в Крыму, так как противник будет уничтожен... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T08:49

2023-09-02T08:49

2023-09-02T08:49

специальная военная операция на украине

владимир константинов

республика крым

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дешевыми пиар-акциями попытки украинских войск высадиться в Крыму, так как противник будет уничтожен задолго до фактического прибытия на полуостров. Минобороны России сообщило, что самолеты Черноморского флота в конце августа уничтожили в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ, общей численностью до 50 человек. "Реальных попыток высадки не было, она невозможна. Их действия являются ничего не значащими демонстрациями, дешевыми пиар-акциями. То, что в ходе таких бесполезных вылазок они потеряют людей, им абсолютно безразлично. Куда важнее - получить красивые фото и поскорее выложить их в социальные сети. Пока ещё живы", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, сегодня сухопутные операции украинских войск в Крыму невозможны. "Все украинские террористы будут уничтожены задолго до их фактического прибытия на полуостров", - сказал Константинов.

https://ria.ru/20230901/udar-1893557259.html

республика крым

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владимир константинов, республика крым, вооруженные силы украины