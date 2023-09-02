https://ria.ru/20230902/krym-1893802678.html
В Крыму прокомментировали попытки ВСУ высадиться на полуострове
В Крыму прокомментировали попытки ВСУ высадиться на полуострове - РИА Новости, 02.09.2023
В Крыму прокомментировали попытки ВСУ высадиться на полуострове
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дешевыми пиар-акциями попытки украинских войск высадиться в Крыму, так как противник будет уничтожен... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T08:49
2023-09-02T08:49
2023-09-02T08:49
специальная военная операция на украине
владимир константинов
республика крым
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622407_0:183:2988:1864_1920x0_80_0_0_53e5390a82fe5ae13c1f818e07dc34f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дешевыми пиар-акциями попытки украинских войск высадиться в Крыму, так как противник будет уничтожен задолго до фактического прибытия на полуостров. Минобороны России сообщило, что самолеты Черноморского флота в конце августа уничтожили в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ, общей численностью до 50 человек. "Реальных попыток высадки не было, она невозможна. Их действия являются ничего не значащими демонстрациями, дешевыми пиар-акциями. То, что в ходе таких бесполезных вылазок они потеряют людей, им абсолютно безразлично. Куда важнее - получить красивые фото и поскорее выложить их в социальные сети. Пока ещё живы", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, сегодня сухопутные операции украинских войск в Крыму невозможны. "Все украинские террористы будут уничтожены задолго до их фактического прибытия на полуостров", - сказал Константинов.
https://ria.ru/20230901/udar-1893557259.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622407_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_92c29ba40ba9689c25e5e47716a833d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир константинов, республика крым, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Константинов, Республика Крым, Вооруженные силы Украины
В Крыму прокомментировали попытки ВСУ высадиться на полуострове
Константинов назвал попытки ВСУ высадиться в Крыму дешевыми пиар-акциями