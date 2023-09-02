Рейтинг@Mail.ru
В Крыму прокомментировали попытки ВСУ высадиться на полуострове - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:49 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/krym-1893802678.html
В Крыму прокомментировали попытки ВСУ высадиться на полуострове
В Крыму прокомментировали попытки ВСУ высадиться на полуострове - РИА Новости, 02.09.2023
В Крыму прокомментировали попытки ВСУ высадиться на полуострове
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дешевыми пиар-акциями попытки украинских войск высадиться в Крыму, так как противник будет уничтожен... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T08:49
2023-09-02T08:49
специальная военная операция на украине
владимир константинов
республика крым
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622407_0:183:2988:1864_1920x0_80_0_0_53e5390a82fe5ae13c1f818e07dc34f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дешевыми пиар-акциями попытки украинских войск высадиться в Крыму, так как противник будет уничтожен задолго до фактического прибытия на полуостров. Минобороны России сообщило, что самолеты Черноморского флота в конце августа уничтожили в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ, общей численностью до 50 человек. "Реальных попыток высадки не было, она невозможна. Их действия являются ничего не значащими демонстрациями, дешевыми пиар-акциями. То, что в ходе таких бесполезных вылазок они потеряют людей, им абсолютно безразлично. Куда важнее - получить красивые фото и поскорее выложить их в социальные сети. Пока ещё живы", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, сегодня сухопутные операции украинских войск в Крыму невозможны. "Все украинские террористы будут уничтожены задолго до их фактического прибытия на полуостров", - сказал Константинов.
https://ria.ru/20230901/udar-1893557259.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622407_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_92c29ba40ba9689c25e5e47716a833d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир константинов, республика крым, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Константинов, Республика Крым, Вооруженные силы Украины
В Крыму прокомментировали попытки ВСУ высадиться на полуострове

Константинов назвал попытки ВСУ высадиться в Крыму дешевыми пиар-акциями

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье в Крыму
Вид на Черноморское побережье в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на Черноморское побережье в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дешевыми пиар-акциями попытки украинских войск высадиться в Крыму, так как противник будет уничтожен задолго до фактического прибытия на полуостров.
Минобороны России сообщило, что самолеты Черноморского флота в конце августа уничтожили в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ, общей численностью до 50 человек.
«
"Реальных попыток высадки не было, она невозможна. Их действия являются ничего не значащими демонстрациями, дешевыми пиар-акциями. То, что в ходе таких бесполезных вылазок они потеряют людей, им абсолютно безразлично. Куда важнее - получить красивые фото и поскорее выложить их в социальные сети. Пока ещё живы", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, сегодня сухопутные операции украинских войск в Крыму невозможны.
«
"Все украинские террористы будут уничтожены задолго до их фактического прибытия на полуостров", - сказал Константинов.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата с передовой - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
"Мечтали о Крыме". СМИ сообщили о колоссальном ударе России по ВСУ
Вчера, 09:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир КонстантиновРеспублика КрымВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала