Рейтинг@Mail.ru
В ДНР подвели итоги трехмесячного контрнаступления Киева - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/kontrnastuplenie-1893835174.html
В ДНР подвели итоги трехмесячного контрнаступления Киева
В ДНР подвели итоги трехмесячного контрнаступления Киева - РИА Новости, 02.09.2023
В ДНР подвели итоги трехмесячного контрнаступления Киева
Украинское трехмесячное контрнаступление терпит неудачу, противнику удалось лишь зайти в серую зону на некоторых участках фронта, при этом Киев понес... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T14:43
2023-09-02T14:43
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
ян гагин
вооруженные силы украины
нато
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_42e21318166dcaa56e702387d137963e.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинское трехмесячное контрнаступление терпит неудачу, противнику удалось лишь зайти в серую зону на некоторых участках фронта, при этом Киев понес несоизмеримые приложенным усилиям потери, даже несмотря на всю помощь со стороны НАТО, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. Гагин предоставил в распоряжение агентства картинку с картой боевых действий, которая ранее была опубликована в соцсетях одной из госструктур Украины. На иллюстрации зеленым цветом выделены населенные пункты вдоль линии фронта, которые якобы были заняты ВСУ за время контрнаступления. При этом через некоторое время эта картинка была удалена из-за "усмешек со стороны самих украинцев", отметил Гагин. По его словам, практически все населенные пункты, которые Киев указывает на карте боевых действий как занятые, "являются полуразрушенными и находятся в так называемой серой зоне". "Там достаточно сложно не то что закрепиться и вести оборону, там сложно даже находиться. Кроме того, сложно в эти населенные пункты организовывать тыловое обеспечение", - рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина. Как подчеркнул Гагин, все попытки ВСУ контрнаступать в течение последних трех месяцев оказались "тщетны". "При том, что погибло более 70 тысяч военнослужащих Украины. Стоило ли оно того? Украинскому обывателю это должно показать, насколько глупо расходуются ресурсы как человеческие, так и материальные, насколько безразлично отношение украинского режима к народу. А во вторых - показать эффективность наших Вооруженных сил: в условиях активной обороны мы удержали практически всю линию фронта за эти три месяца, в которые Украина крайне агрессивно использовала все свои возможности и практически все возможности блока НАТО. Они ведь использовали не только технику НАТО, но и их средства разведки: спутники, самолеты-разведчики, там присутствуют штатные наемники и командиры стран НАТО. И при этом они не добились никакого успеха", - подчеркнул Гагин. По его словам, Вооруженные силы России удерживают линию фронта, а на Авдеевском и Купянском участках – продвигаются вперед.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_4c4015d556888278f1839db02ff44b4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, ян гагин, вооруженные силы украины, нато, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Донецкая Народная Республика
В ДНР подвели итоги трехмесячного контрнаступления Киева

Гагин: трехмесячное контрнаступление ВСУ терпит неудачу, несмотря на помощь НАТО

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе недалеко от Донецка
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинское трехмесячное контрнаступление терпит неудачу, противнику удалось лишь зайти в серую зону на некоторых участках фронта, при этом Киев понес несоизмеримые приложенным усилиям потери, даже несмотря на всю помощь со стороны НАТО, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин предоставил в распоряжение агентства картинку с картой боевых действий, которая ранее была опубликована в соцсетях одной из госструктур Украины. На иллюстрации зеленым цветом выделены населенные пункты вдоль линии фронта, которые якобы были заняты ВСУ за время контрнаступления. При этом через некоторое время эта картинка была удалена из-за "усмешек со стороны самих украинцев", отметил Гагин.
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
"Как я наступал этим летом": чего удалось добиться ВСУ
08:00
По его словам, практически все населенные пункты, которые Киев указывает на карте боевых действий как занятые, "являются полуразрушенными и находятся в так называемой серой зоне". "Там достаточно сложно не то что закрепиться и вести оборону, там сложно даже находиться. Кроме того, сложно в эти населенные пункты организовывать тыловое обеспечение", - рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина.
Как подчеркнул Гагин, все попытки ВСУ контрнаступать в течение последних трех месяцев оказались "тщетны".
"При том, что погибло более 70 тысяч военнослужащих Украины. Стоило ли оно того? Украинскому обывателю это должно показать, насколько глупо расходуются ресурсы как человеческие, так и материальные, насколько безразлично отношение украинского режима к народу. А во вторых - показать эффективность наших Вооруженных сил: в условиях активной обороны мы удержали практически всю линию фронта за эти три месяца, в которые Украина крайне агрессивно использовала все свои возможности и практически все возможности блока НАТО. Они ведь использовали не только технику НАТО, но и их средства разведки: спутники, самолеты-разведчики, там присутствуют штатные наемники и командиры стран НАТО. И при этом они не добились никакого успеха", - подчеркнул Гагин.
По его словам, Вооруженные силы России удерживают линию фронта, а на Авдеевском и Купянском участках – продвигаются вперед.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:41
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаЯн ГагинВооруженные силы УкраиныНАТОДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала