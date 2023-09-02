https://ria.ru/20230902/kontrnastuplenie-1893835174.html

В ДНР подвели итоги трехмесячного контрнаступления Киева

В ДНР подвели итоги трехмесячного контрнаступления Киева - РИА Новости, 02.09.2023

В ДНР подвели итоги трехмесячного контрнаступления Киева

Украинское трехмесячное контрнаступление терпит неудачу, противнику удалось лишь зайти в серую зону на некоторых участках фронта, при этом Киев понес... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T14:43

2023-09-02T14:43

2023-09-02T14:43

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

ян гагин

вооруженные силы украины

нато

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_42e21318166dcaa56e702387d137963e.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинское трехмесячное контрнаступление терпит неудачу, противнику удалось лишь зайти в серую зону на некоторых участках фронта, при этом Киев понес несоизмеримые приложенным усилиям потери, даже несмотря на всю помощь со стороны НАТО, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. Гагин предоставил в распоряжение агентства картинку с картой боевых действий, которая ранее была опубликована в соцсетях одной из госструктур Украины. На иллюстрации зеленым цветом выделены населенные пункты вдоль линии фронта, которые якобы были заняты ВСУ за время контрнаступления. При этом через некоторое время эта картинка была удалена из-за "усмешек со стороны самих украинцев", отметил Гагин. По его словам, практически все населенные пункты, которые Киев указывает на карте боевых действий как занятые, "являются полуразрушенными и находятся в так называемой серой зоне". "Там достаточно сложно не то что закрепиться и вести оборону, там сложно даже находиться. Кроме того, сложно в эти населенные пункты организовывать тыловое обеспечение", - рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина. Как подчеркнул Гагин, все попытки ВСУ контрнаступать в течение последних трех месяцев оказались "тщетны". "При том, что погибло более 70 тысяч военнослужащих Украины. Стоило ли оно того? Украинскому обывателю это должно показать, насколько глупо расходуются ресурсы как человеческие, так и материальные, насколько безразлично отношение украинского режима к народу. А во вторых - показать эффективность наших Вооруженных сил: в условиях активной обороны мы удержали практически всю линию фронта за эти три месяца, в которые Украина крайне агрессивно использовала все свои возможности и практически все возможности блока НАТО. Они ведь использовали не только технику НАТО, но и их средства разведки: спутники, самолеты-разведчики, там присутствуют штатные наемники и командиры стран НАТО. И при этом они не добились никакого успеха", - подчеркнул Гагин. По его словам, Вооруженные силы России удерживают линию фронта, а на Авдеевском и Купянском участках – продвигаются вперед.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, ян гагин, вооруженные силы украины, нато, донецкая народная республика