https://ria.ru/20230902/koloniya-1893850617.html

Осужденный за смертельное ДТП мужчина сбежал из свердловской колонии

Осужденный за смертельное ДТП мужчина сбежал из свердловской колонии - РИА Новости, 02.09.2023

Осужденный за смертельное ДТП мужчина сбежал из свердловской колонии

Осужденный за смертельное ДТП 30-летний мужчина сбежал из колонии-поселения № 45 в поселке Восточный Свердловской области, сообщила пресс-служба учреждения в... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T16:56

2023-09-02T16:56

2023-09-02T17:33

происшествия

свердловская область

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Осужденный за смертельное ДТП 30-летний мужчина сбежал из колонии-поселения № 45 в поселке Восточный Свердловской области, сообщила пресс-служба учреждения в соцсети "ВКонтакте"."Тридцатого августа из ФКУ КП-45 ГУ ФСИН России по Свердловской области совершил побег осужденный Иван Григорьев, <...> 1992 года рождения, приговоренный к пяти годам лишения свободы, проживающий в Алапаевске", — говорится в публикации.Алапаевский горсуд 11 мая признал Григорьева виновным в преступлении по пункту "б" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения"). "Приметы осужденного: рост — 175 сантиметров, среднего телосложения, цвет волос — черный, цвет глаз — серые, плоский лоб, дугообразные брови, овальное лицо", — сообщила пресс-служба.Осужденный прибыл в мужскую колонию-поселение 21 июня, ранее судим не был, следует из опубликованной ведомством ориентировки.

https://ria.ru/20230428/pobeg-1868613961.html

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происшествия, свердловская область, россия