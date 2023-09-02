https://ria.ru/20230902/kolomoyskiy-1893808102.html

На Украине обвинили Коломойского в мошенничестве

На Украине обвинили Коломойского в мошенничестве - РИА Новости, 02.09.2023

На Украине обвинили Коломойского в мошенничестве

СБУ предъявила обвинение украинскому олигарху Игорю Коломойскому в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, сообщило ведомство в... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T09:50

2023-09-02T09:50

2023-09-02T11:48

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. СБУ предъявила обвинение украинскому олигарху Игорю Коломойскому в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, сообщило ведомство в Telegram-канале. "По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщение о подозрении в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский. Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "Мошенничество", "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем", — говорится в публикации.По данным СБУ, в период с 2013 по 2020 год Коломойский легализовал более 500 миллионов гривен (13,5 миллиона долларов) путем их вывоза за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.Коломойский — основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках. По версии журнала "Forbes Украина", в 2021 году его состояние составляло 1,8 миллиарда долларов, в 2022-м — 850 миллионов долларов.Расследования против КоломойскогоВ середине сентября прошлого года сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины обыскали дом Коломойского по делу о завладении имуществом "Укрнафты", изъяли технику и документы. Украинские СМИ писали, что обвинений ему не предъявляли.В ноябре минувшего года украинские власти национализировали несколько крупных предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", которые контролировал Коломойский. Как пояснял глава СНБО Украины Алексей Данилов, активы передали в управление Минобороны, их могут вернуть владельцам, когда отменят военное положение.После национализации предприятий Коломойский потерял больше половины своего состояния. По данным украинской версии Forbes, "Укрнафта" и "Укртатнафта" были весомой составляющей "бизнес-империи неформальной группы "Приват" Коломойского.

https://ria.ru/20230201/ukraina-1849036759.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, игорь коломойский, служба безопасности украины, алексей данилов, укрнафта, укртатнафта, forbes