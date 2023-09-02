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На Украине обвинили Коломойского в мошенничестве - РИА Новости, 02.09.2023
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09:50 02.09.2023 (обновлено: 11:48 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/kolomoyskiy-1893808102.html
На Украине обвинили Коломойского в мошенничестве
На Украине обвинили Коломойского в мошенничестве - РИА Новости, 02.09.2023
На Украине обвинили Коломойского в мошенничестве
СБУ предъявила обвинение украинскому олигарху Игорю Коломойскому в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, сообщило ведомство в... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T09:50
2023-09-02T11:48
в мире
украина
игорь коломойский
служба безопасности украины
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. СБУ предъявила обвинение украинскому олигарху Игорю Коломойскому в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, сообщило ведомство в Telegram-канале. &quot;По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщение о подозрении в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский. Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины: &quot;Мошенничество&quot;, &quot;Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем&quot;, — говорится в публикации.По данным СБУ, в период с 2013 по 2020 год Коломойский легализовал более 500 миллионов гривен (13,5 миллиона долларов) путем их вывоза за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.Коломойский — основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках. По версии журнала "Forbes Украина", в 2021 году его состояние составляло 1,8 миллиарда долларов, в 2022-м — 850 миллионов долларов.Расследования против КоломойскогоВ середине сентября прошлого года сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины обыскали дом Коломойского по делу о завладении имуществом "Укрнафты", изъяли технику и документы. Украинские СМИ писали, что обвинений ему не предъявляли.В ноябре минувшего года украинские власти национализировали несколько крупных предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", которые контролировал Коломойский. Как пояснял глава СНБО Украины Алексей Данилов, активы передали в управление Минобороны, их могут вернуть владельцам, когда отменят военное положение.После национализации предприятий Коломойский потерял больше половины своего состояния. По данным украинской версии Forbes, "Укрнафта" и "Укртатнафта" были весомой составляющей "бизнес-империи неформальной группы "Приват" Коломойского.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1849036759.html
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в мире, украина, игорь коломойский, служба безопасности украины, алексей данилов, укрнафта, укртатнафта, forbes
В мире, Украина, Игорь Коломойский, Служба безопасности Украины, Алексей Данилов, Укрнафта, Укртатнафта, Forbes
На Украине обвинили Коломойского в мошенничестве

СБУ предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и отмывании имущества

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Игорь Коломойский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. СБУ предъявила обвинение украинскому олигарху Игорю Коломойскому в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«

"По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщение о подозрении в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский. Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "Мошенничество", "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем", — говорится в публикации.

По данным СБУ, в период с 2013 по 2020 год Коломойский легализовал более 500 миллионов гривен (13,5 миллиона долларов) путем их вывоза за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
Коломойский — основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках. По версии журнала "Forbes Украина", в 2021 году его состояние составляло 1,8 миллиарда долларов, в 2022-м — 850 миллионов долларов.
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Расследования против Коломойского

В середине сентября прошлого года сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины обыскали дом Коломойского по делу о завладении имуществом "Укрнафты", изъяли технику и документы. Украинские СМИ писали, что обвинений ему не предъявляли.
В ноябре минувшего года украинские власти национализировали несколько крупных предприятий, в том числе "Укрнафту" и "Укртатнафту", которые контролировал Коломойский. Как пояснял глава СНБО Украины Алексей Данилов, активы передали в управление Минобороны, их могут вернуть владельцам, когда отменят военное положение.
После национализации предприятий Коломойский потерял больше половины своего состояния. По данным украинской версии Forbes, "Укрнафта" и "Укртатнафта" были весомой составляющей "бизнес-империи неформальной группы "Приват" Коломойского.
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