https://ria.ru/20230902/kitay-1893841422.html

В Китае чтят вклад СССР в победу над Японией, заявил атташе

В Китае чтят вклад СССР в победу над Японией, заявил атташе - РИА Новости, 02.09.2023

В Китае чтят вклад СССР в победу над Японией, заявил атташе

В Китае ценят и никогда не забудут о вкладе Советского Союза в разгром милитаристской Японии, заявил военный атташе при посольстве КНР в Москве генерал-майор... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T15:40

2023-09-02T15:40

2023-09-02T15:40

в мире

китай

япония

москва

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В Китае ценят и никогда не забудут о вкладе Советского Союза в разгром милитаристской Японии, заявил военный атташе при посольстве КНР в Москве генерал-майор Куй Яньвэй. В своем выступлении на праздничных мероприятиях по случаю 78-й годовщины Победы над Японией (организованы общероссийским Движением поддержки флота и объединенным Оргкомитетом "Память Победы над Японией") генерал сообщил, что в войне с Японией число погибших и раненых в Китае достигло 35 миллионов человек, китайский народ ценой огромных жертв внес существенный вклад в победу во Второй Мировой войне. "С другой стороны, широкую поддержку в войне мы получили со стороны международного сообщества. В особенности хочу подчеркнуть тот важный вклад, который внесла Советская Армия в разгром японского милитаризма. Китайский народ никогда не забудет про это", - сказал он.

https://ria.ru/20230902/kitay-1893800613.html

китай

япония

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, китай, япония, москва, вторая мировая война (1939-1945)