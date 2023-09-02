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В Китае чтят вклад СССР в победу над Японией, заявил атташе - РИА Новости, 02.09.2023
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15:40 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/kitay-1893841422.html
В Китае чтят вклад СССР в победу над Японией, заявил атташе
В Китае чтят вклад СССР в победу над Японией, заявил атташе - РИА Новости, 02.09.2023
В Китае чтят вклад СССР в победу над Японией, заявил атташе
В Китае ценят и никогда не забудут о вкладе Советского Союза в разгром милитаристской Японии, заявил военный атташе при посольстве КНР в Москве генерал-майор... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T15:40
2023-09-02T15:40
в мире
китай
япония
москва
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В Китае ценят и никогда не забудут о вкладе Советского Союза в разгром милитаристской Японии, заявил военный атташе при посольстве КНР в Москве генерал-майор Куй Яньвэй. В своем выступлении на праздничных мероприятиях по случаю 78-й годовщины Победы над Японией (организованы общероссийским Движением поддержки флота и объединенным Оргкомитетом "Память Победы над Японией") генерал сообщил, что в войне с Японией число погибших и раненых в Китае достигло 35 миллионов человек, китайский народ ценой огромных жертв внес существенный вклад в победу во Второй Мировой войне. "С другой стороны, широкую поддержку в войне мы получили со стороны международного сообщества. В особенности хочу подчеркнуть тот важный вклад, который внесла Советская Армия в разгром японского милитаризма. Китайский народ никогда не забудет про это", - сказал он.
https://ria.ru/20230902/kitay-1893800613.html
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в мире, китай, япония, москва, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Китай, Япония, Москва, Вторая мировая война (1939-1945)
В Китае чтят вклад СССР в победу над Японией, заявил атташе

Военный атташе: в Китае чтят и помнят вклад СССР в разгром милитаристской Японии

© Фото : Посольство России в Китае/ВКонтактеСотрудники Посольства России в Китае на советском воинском кладбище в районе Люйшунькоу города Далянь
Сотрудники Посольства России в Китае на советском воинском кладбище в районе Люйшунькоу города Далянь - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© Фото : Посольство России в Китае/ВКонтакте
Сотрудники Посольства России в Китае на советском воинском кладбище в районе Люйшунькоу города Далянь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В Китае ценят и никогда не забудут о вкладе Советского Союза в разгром милитаристской Японии, заявил военный атташе при посольстве КНР в Москве генерал-майор Куй Яньвэй.
В своем выступлении на праздничных мероприятиях по случаю 78-й годовщины Победы над Японией (организованы общероссийским Движением поддержки флота и объединенным Оргкомитетом "Память Победы над Японией") генерал сообщил, что в войне с Японией число погибших и раненых в Китае достигло 35 миллионов человек, китайский народ ценой огромных жертв внес существенный вклад в победу во Второй Мировой войне.
"С другой стороны, широкую поддержку в войне мы получили со стороны международного сообщества. В особенности хочу подчеркнуть тот важный вклад, который внесла Советская Армия в разгром японского милитаризма. Китайский народ никогда не забудет про это", - сказал он.
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В миреКитайЯпонияМоскваВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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