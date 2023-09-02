https://ria.ru/20230902/kitay-1893787423.html

"Перешли грань": в Китае пригрозили США смертельными последствиями

"Перешли грань": в Китае пригрозили США смертельными последствиями - РИА Новости, 02.09.2023

"Перешли грань": в Китае пригрозили США смертельными последствиями

Вашингтон пересек красную линию, пообещав предоставить Тайваню военную помощь, в ответ на это КНР не ограничится простыми заявлениями, говорится в редакционной... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T01:17

2023-09-02T01:17

2023-09-02T09:18

в мире

китай

сша

тайвань

джо байден

нэнси пелоси

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Вашингтон пересек красную линию, пообещав предоставить Тайваню военную помощь, в ответ на это КНР не ограничится простыми заявлениями, говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times.Ранее на этой неделе администрация Джо Байдена объявила, что намерена оказать Тайваню первую в истории военную помощь в рамках "Программы иностранного военного финансирования", которая, как утверждает китайское издание, обычно предназначается для независимых суверенных стран."Это означает, что США в очередной раз переступили порог и перешли красную линию во вмешательстве в тайваньский вопрос. США постепенно разрушают принцип одного Китая посредством своей "тактики салями". С ростом числа и интенсивности методов вмешательства нельзя игнорировать назревающую и неминуемую бурю смертельных последствий для Тайваня", — говорится в материале.Как отмечают авторы статьи, Вашингтон нарочно провоцирует Пекин, прекрасно понимая, что такие действия грубо нарушают принцип одного Китая. Руководство КНР не отказывается от возможности применения силы, что будет являться лишь противодействием иностранному вмешательству, говорится в публикации."Сильное недовольство и решительная оппозиция Китая очевидны, но ответ Китая на продолжающиеся провокации США по тайваньскому вопросу не будет ограничиваться простыми заявлениями", — подчеркивает издание.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230831/pomosch-1893409954.html

https://ria.ru/20230901/kitay-1893579175.html

китай

сша

тайвань

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в мире, китай, сша, тайвань, джо байден, нэнси пелоси