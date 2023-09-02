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В Тель-Авиве арестовали эритрейцев, устроивших беспорядки - РИА Новости, 02.09.2023
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16:39 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/izrail-1893847738.html
В Тель-Авиве арестовали эритрейцев, устроивших беспорядки
В Тель-Авиве арестовали эритрейцев, устроивших беспорядки - РИА Новости, 02.09.2023
В Тель-Авиве арестовали эритрейцев, устроивших беспорядки
Полиция Тель-Авива сообщила, что взяла под контроль ситуацию с беспорядками, устроенными на юге города беженцами из Эритреи, арестовав 39 нарушителей... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T16:39
2023-09-02T16:39
в мире
тель-авив
израиль
эритрея
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости. Полиция Тель-Авива сообщила, что взяла под контроль ситуацию с беспорядками, устроенными на юге города беженцами из Эритреи, арестовав 39 нарушителей правопорядка. "Полиция взяла под контроль ситуацию с беспорядками, сейчас на улицах в южной части города спокойно. В последние несколько часов силы полиции были задействованы в разгоне демонстрантов, устроивших беспорядки в нескольких районах Тель-Авива. К этому моменту арестовано 39 нарушителей общественного порядка. При них обнаружены дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры. Полиция продолжает арестовывать подозреваемых в беспорядках и поддерживать порядок на юге города", - говорится в сообщении пресс-службы полиции. Ранее в субботу сотни беженцев из Эритреи, протестующих против действующего правительства своей страны, устроили столкновения со сторонниками эритрейских властей рядом с местом проведения мероприятия в Тель-Авиве, организованного посольством Эритреи в Израиле. На место прибыли большие силы полиции для разгона протестующих. По данным израильской службы скорой помощи, в ходе беспорядков пострадали более 100 человек, включая несколько десятков полицейских. Газета The Times of Israel сообщила, что по меньшей мере 13 человек получили огнестрельные ранения. В ходе столкновений было повреждено множество автомобилей и разбиты витрины магазинов и кафе, следует из видео, которые активно распространяются в социальных сетях. О ситуации с беспорядками был проинформирован премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который распорядился восстановить общественный порядок в кратчайшие сроки.
https://ria.ru/20230828/aleppo-1892778871.html
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в мире, тель-авив, израиль, эритрея, биньямин нетаньяху
В мире, Тель-Авив, Израиль, Эритрея, Биньямин Нетаньяху
В Тель-Авиве арестовали эритрейцев, устроивших беспорядки

В Тель-Авиве полиция арестовала 39 эритрейцев, устроивших беспорядки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНабережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости. Полиция Тель-Авива сообщила, что взяла под контроль ситуацию с беспорядками, устроенными на юге города беженцами из Эритреи, арестовав 39 нарушителей правопорядка.
"Полиция взяла под контроль ситуацию с беспорядками, сейчас на улицах в южной части города спокойно. В последние несколько часов силы полиции были задействованы в разгоне демонстрантов, устроивших беспорядки в нескольких районах Тель-Авива. К этому моменту арестовано 39 нарушителей общественного порядка. При них обнаружены дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры. Полиция продолжает арестовывать подозреваемых в беспорядках и поддерживать порядок на юге города", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.
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Ранее в субботу сотни беженцев из Эритреи, протестующих против действующего правительства своей страны, устроили столкновения со сторонниками эритрейских властей рядом с местом проведения мероприятия в Тель-Авиве, организованного посольством Эритреи в Израиле.
На место прибыли большие силы полиции для разгона протестующих. По данным израильской службы скорой помощи, в ходе беспорядков пострадали более 100 человек, включая несколько десятков полицейских. Газета The Times of Israel сообщила, что по меньшей мере 13 человек получили огнестрельные ранения.
В ходе столкновений было повреждено множество автомобилей и разбиты витрины магазинов и кафе, следует из видео, которые активно распространяются в социальных сетях.
О ситуации с беспорядками был проинформирован премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который распорядился восстановить общественный порядок в кратчайшие сроки.
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