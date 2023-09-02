https://ria.ru/20230902/izrail-1893847738.html

В Тель-Авиве арестовали эритрейцев, устроивших беспорядки

В Тель-Авиве арестовали эритрейцев, устроивших беспорядки - РИА Новости, 02.09.2023

В Тель-Авиве арестовали эритрейцев, устроивших беспорядки

Полиция Тель-Авива сообщила, что взяла под контроль ситуацию с беспорядками, устроенными на юге города беженцами из Эритреи, арестовав 39 нарушителей... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T16:39

2023-09-02T16:39

2023-09-02T16:39

в мире

тель-авив

израиль

эритрея

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости. Полиция Тель-Авива сообщила, что взяла под контроль ситуацию с беспорядками, устроенными на юге города беженцами из Эритреи, арестовав 39 нарушителей правопорядка. "Полиция взяла под контроль ситуацию с беспорядками, сейчас на улицах в южной части города спокойно. В последние несколько часов силы полиции были задействованы в разгоне демонстрантов, устроивших беспорядки в нескольких районах Тель-Авива. К этому моменту арестовано 39 нарушителей общественного порядка. При них обнаружены дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры. Полиция продолжает арестовывать подозреваемых в беспорядках и поддерживать порядок на юге города", - говорится в сообщении пресс-службы полиции. Ранее в субботу сотни беженцев из Эритреи, протестующих против действующего правительства своей страны, устроили столкновения со сторонниками эритрейских властей рядом с местом проведения мероприятия в Тель-Авиве, организованного посольством Эритреи в Израиле. На место прибыли большие силы полиции для разгона протестующих. По данным израильской службы скорой помощи, в ходе беспорядков пострадали более 100 человек, включая несколько десятков полицейских. Газета The Times of Israel сообщила, что по меньшей мере 13 человек получили огнестрельные ранения. В ходе столкновений было повреждено множество автомобилей и разбиты витрины магазинов и кафе, следует из видео, которые активно распространяются в социальных сетях. О ситуации с беспорядками был проинформирован премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который распорядился восстановить общественный порядок в кратчайшие сроки.

https://ria.ru/20230828/aleppo-1892778871.html

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тель-авив

израиль

эритрея

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тель-авив, израиль, эритрея, биньямин нетаньяху