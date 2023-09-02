https://ria.ru/20230902/israel-1893880208.html

В Израиле рассмотрят вопрос о депортациях из-за беспорядков беженцев

В Израиле рассмотрят вопрос о депортациях из-за беспорядков беженцев - РИА Новости, 02.09.2023

В Израиле рассмотрят вопрос о депортациях из-за беспорядков беженцев

Правительство Израиля в воскресенье обсудит ситуацию с массовыми беспорядками, устроенными в субботу на юге Тель-Авива беженцами из Эритреи, и выработает меры... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T22:15

2023-09-02T22:15

2023-09-02T22:15

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости. Правительство Израиля в воскресенье обсудит ситуацию с массовыми беспорядками, устроенными в субботу на юге Тель-Авива беженцами из Эритреи, и выработает меры по борьбе с нелегальными мигрантами, включая депортации, сообщила канцелярия главы правительства. "Ввиду серьезных беспорядков в Тель-Авиве премьер-министр решил созвать специальную группу министров по выработке мер в отношении нелегалов, участвовавших в беспорядках, в частности депортацию. Группа соберется завтра в канцелярии главы правительства в Иерусалиме", - говорится в сообщении. Ранее в субботу сотни беженцев из Эритреи, протестующих против действующего правительства своей страны, устроили столкновения со сторонниками эритрейских властей рядом с местом проведения мероприятия в Тель-Авиве, организованного посольством Эритреи в Израиле. На место прибыли большие силы полиции для разгона протестующих. По данным израильских СМИ, в ходе беспорядков ранения получили порядка 150 человек, включая несколько человек, получивших огнестрельные ранения. Среди пострадавших были порядка 50 полицейских, в которых бросали камни. Полиция сообщала об аресте 40 демонстрантов, у которых были обнаружены дубинки, электрошокеры и баллончики со слезоточивым газом. В ходе столкновений было повреждено множество автомобилей и разбиты витрины магазинов и кафе, следует из видео, которые активно распространяются в социальных сетях.

https://ria.ru/20230823/evrei-1891824913.html

https://ria.ru/20230901/latviya-1893742268.html

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в мире, израиль, тель-авив, эритрея