https://ria.ru/20230902/israel-1893880208.html
В Израиле рассмотрят вопрос о депортациях из-за беспорядков беженцев
В Израиле рассмотрят вопрос о депортациях из-за беспорядков беженцев - РИА Новости, 02.09.2023
В Израиле рассмотрят вопрос о депортациях из-за беспорядков беженцев
Правительство Израиля в воскресенье обсудит ситуацию с массовыми беспорядками, устроенными в субботу на юге Тель-Авива беженцами из Эритреи, и выработает меры... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T22:15
2023-09-02T22:15
2023-09-02T22:15
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости. Правительство Израиля в воскресенье обсудит ситуацию с массовыми беспорядками, устроенными в субботу на юге Тель-Авива беженцами из Эритреи, и выработает меры по борьбе с нелегальными мигрантами, включая депортации, сообщила канцелярия главы правительства. "Ввиду серьезных беспорядков в Тель-Авиве премьер-министр решил созвать специальную группу министров по выработке мер в отношении нелегалов, участвовавших в беспорядках, в частности депортацию. Группа соберется завтра в канцелярии главы правительства в Иерусалиме", - говорится в сообщении. Ранее в субботу сотни беженцев из Эритреи, протестующих против действующего правительства своей страны, устроили столкновения со сторонниками эритрейских властей рядом с местом проведения мероприятия в Тель-Авиве, организованного посольством Эритреи в Израиле. На место прибыли большие силы полиции для разгона протестующих. По данным израильских СМИ, в ходе беспорядков ранения получили порядка 150 человек, включая несколько человек, получивших огнестрельные ранения. Среди пострадавших были порядка 50 полицейских, в которых бросали камни. Полиция сообщала об аресте 40 демонстрантов, у которых были обнаружены дубинки, электрошокеры и баллончики со слезоточивым газом. В ходе столкновений было повреждено множество автомобилей и разбиты витрины магазинов и кафе, следует из видео, которые активно распространяются в социальных сетях.
https://ria.ru/20230823/evrei-1891824913.html
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В Израиле рассмотрят вопрос о депортациях из-за беспорядков беженцев
В Израиле рассмотрят вопрос о депортациях из-за беспорядков беженцев из Эритреи
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 сен - РИА Новости.
Правительство Израиля в воскресенье обсудит ситуацию с массовыми беспорядками, устроенными в субботу на юге Тель-Авива беженцами из Эритреи, и выработает меры по борьбе с нелегальными мигрантами, включая депортации, сообщила канцелярия
главы правительства.
"Ввиду серьезных беспорядков в Тель-Авиве премьер-министр решил созвать специальную группу министров по выработке мер в отношении нелегалов, участвовавших в беспорядках, в частности депортацию. Группа соберется завтра в канцелярии главы правительства в Иерусалиме", - говорится в сообщении.
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Ранее в субботу сотни беженцев из Эритреи, протестующих против действующего правительства своей страны, устроили столкновения со сторонниками эритрейских властей рядом с местом проведения мероприятия в Тель-Авиве, организованного посольством Эритреи в Израиле.
На место прибыли большие силы полиции для разгона протестующих. По данным израильских СМИ, в ходе беспорядков ранения получили порядка 150 человек, включая несколько человек, получивших огнестрельные ранения. Среди пострадавших были порядка 50 полицейских, в которых бросали камни. Полиция сообщала об аресте 40 демонстрантов, у которых были обнаружены дубинки, электрошокеры и баллончики со слезоточивым газом.
В ходе столкновений было повреждено множество автомобилей и разбиты витрины магазинов и кафе, следует из видео, которые активно распространяются в социальных сетях.
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