https://ria.ru/20230902/irak-1893883621.html

В протестах на севере Ирака погиб человек и еще 11 пострадали

В протестах на севере Ирака погиб человек и еще 11 пострадали - РИА Новости, 02.09.2023

В протестах на севере Ирака погиб человек и еще 11 пострадали

Один человек погиб и еще 11 пострадали в ходе протестов в провинции Киркук на севере Ирака, власти страны ввели в регионе комендантский час, а также поручили... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T23:42

2023-09-02T23:42

2023-09-02T23:42

в мире

ирак

киркук (мухафаза)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Один человек погиб и еще 11 пострадали в ходе протестов в провинции Киркук на севере Ирака, власти страны ввели в регионе комендантский час, а также поручили сотрудникам силовых структур обеспечить порядок на его территории, сообщило иракское агентство Shafaq News. "Один человек погиб, 11 пострадали в результате насильственных действий в ходе протестов в провинции (Киркук - ред.)", - говорится в сообщении агентства. В свою очередь пресс-служба премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани сообщила, что он поручил ввести в провинции комендантский час. Также была начата широкомасштабная операция структур безопасности по обеспечению безопасности в охваченных беспорядками регионах. Как добавил официальный представитель главнокомандующего ВС страны Яхья Расул в соцсети X (бывшая Twitter), подразделения указанных служб будут задерживать любые лица, пытающиеся "подорвать безопасность" Киркука. Ношение оружия разрешается только сотрудникам органов безопасности, отметил Расул.

https://ria.ru/20230807/irak-1888534124.html

ирак

киркук (мухафаза)

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в мире, ирак, киркук (мухафаза)