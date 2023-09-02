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В протестах на севере Ирака погиб человек и еще 11 пострадали - РИА Новости, 02.09.2023
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23:42 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/irak-1893883621.html
В протестах на севере Ирака погиб человек и еще 11 пострадали
В протестах на севере Ирака погиб человек и еще 11 пострадали - РИА Новости, 02.09.2023
В протестах на севере Ирака погиб человек и еще 11 пострадали
Один человек погиб и еще 11 пострадали в ходе протестов в провинции Киркук на севере Ирака, власти страны ввели в регионе комендантский час, а также поручили... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T23:42
2023-09-02T23:42
в мире
ирак
киркук (мухафаза)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Один человек погиб и еще 11 пострадали в ходе протестов в провинции Киркук на севере Ирака, власти страны ввели в регионе комендантский час, а также поручили сотрудникам силовых структур обеспечить порядок на его территории, сообщило иракское агентство Shafaq News. "Один человек погиб, 11 пострадали в результате насильственных действий в ходе протестов в провинции (Киркук - ред.)", - говорится в сообщении агентства. В свою очередь пресс-служба премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани сообщила, что он поручил ввести в провинции комендантский час. Также была начата широкомасштабная операция структур безопасности по обеспечению безопасности в охваченных беспорядками регионах. Как добавил официальный представитель главнокомандующего ВС страны Яхья Расул в соцсети X (бывшая Twitter), подразделения указанных служб будут задерживать любые лица, пытающиеся "подорвать безопасность" Киркука. Ношение оружия разрешается только сотрудникам органов безопасности, отметил Расул.
https://ria.ru/20230807/irak-1888534124.html
ирак
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в мире, ирак, киркук (мухафаза)
В мире, Ирак, Киркук (мухафаза)
В протестах на севере Ирака погиб человек и еще 11 пострадали

В протестах в провинции Киркук в Ираке погиб человек и еще 11 пострадали

© AP Photo / Ali JabarУчастники акции протеста в Ираке
Участники акции протеста в Ираке - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Ali Jabar
Участники акции протеста в Ираке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Один человек погиб и еще 11 пострадали в ходе протестов в провинции Киркук на севере Ирака, власти страны ввели в регионе комендантский час, а также поручили сотрудникам силовых структур обеспечить порядок на его территории, сообщило иракское агентство Shafaq News.
"Один человек погиб, 11 пострадали в результате насильственных действий в ходе протестов в провинции (Киркук - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
В свою очередь пресс-служба премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани сообщила, что он поручил ввести в провинции комендантский час. Также была начата широкомасштабная операция структур безопасности по обеспечению безопасности в охваченных беспорядками регионах.
Как добавил официальный представитель главнокомандующего ВС страны Яхья Расул в соцсети X (бывшая Twitter), подразделения указанных служб будут задерживать любые лица, пытающиеся "подорвать безопасность" Киркука.
Ношение оружия разрешается только сотрудникам органов безопасности, отметил Расул.
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В миреИракКиркук (мухафаза)
 
 
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