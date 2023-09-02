https://ria.ru/20230902/gvatemala-1893793759.html

Избранный президент Гватемалы заявил о готовящемся в стране перевороте

Избранный президент Гватемалы заявил о готовящемся в стране перевороте - РИА Новости, 02.09.2023

Избранный президент Гватемалы заявил о готовящемся в стране перевороте

Некоторые политики отказываются принять итоги президентских выборов в Гватемале и готовят план госпереворота, заявил избранный глава государства Бернандо... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T04:48

2023-09-02T04:48

2023-09-02T09:09

гватемала (республика)

израиль

испания

сандра торрес

бернардо аревало

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен — РИА Новости. Некоторые политики отказываются принять итоги президентских выборов в Гватемале и готовят план госпереворота, заявил избранный глава государства Бернандо Аревало."Существует группа политиков и чиновников, которые отказываются признавать результаты. Они запустили в ход план по нарушению конституционного порядка <…>. Эти действия представляют собой государственный переворот, который продвигается изнутри институтов, которые должны гарантировать правосудие в нашей стране", — сказал он.В числе тех, кто планирует совершить переворот, политик назвал сотрудников прокуратуры и парламентариев."Мы видим госпереворот в действии <…>. (Его цель. — Прим. ред.) воспрепятствовать вступлению в должность президента и вице-президента", — добавил Аревало.Избранный президент должен вступить в должность 14 января 2024 года.Высший избирательный суд Гватемалы объявил Аревало, набравшего 60 процентов голосов, победителем на выборах. Другой кандидат — Сандра Торрес — отказалась признать итоги голосования. Она обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать предполагаемые нарушения при подсчете голосов.Бернардо Аревало — сын Хуана Хосе Аревало (президент в 1945-1951 годах), 64-летний дипломат и политик. На этих выборах он пришел к победе, позиционировав себя как "кандидата против коррупции". В 1980-х и 1990-х годах Аревало сделал карьеру в местном МИД, работал в Израиле и Испании, занимал пост заместителя министра иностранных дел.

https://ria.ru/20230625/gvatemala-1879987126.html

https://ria.ru/20230625/gvatemala-1880288327.html

гватемала (республика)

израиль

испания

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гватемала (республика), израиль, испания, сандра торрес , бернардо аревало, в мире