https://ria.ru/20230902/goroskop-1893790600.html

МЧС составило "чрезвычайный" гороскоп для всех знаков зодиака

МЧС составило "чрезвычайный" гороскоп для всех знаков зодиака - РИА Новости, 02.09.2023

МЧС составило "чрезвычайный" гороскоп для всех знаков зодиака

МЧС России составило "чрезвычайный" гороскоп на сентябрь для всех знаков зодиака с предупреждениями, как выжить при различных происшествиях. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T02:50

2023-09-02T02:50

2023-09-02T02:50

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. МЧС России составило "чрезвычайный" гороскоп на сентябрь для всех знаков зодиака с предупреждениями, как выжить при различных происшествиях. "Чрезвычайный гороскоп на сентябрь для стихий земли и воздуха: 5 вдохов дыма могут стать критичными; при пожаре дыши через мокрое полотенце; при пожаре закрой окна и двери в помещении, ограничив доступ кислорода", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства. В частности, в прогнозе для "Стрельцов" указывается, что в их кругу есть люди, которым просто необходимо приобрести огнетушитель в дом и оборудовать жилье пожарным извещателем. "Козерогам" спасатели советуют не откладывать проверку исправности электрического и газового оборудования и доверить эту работу профессионалам. "Близнецам" рекомендуется отказаться от привычки слушать громкую музыку в пути. "В наушниках вы можете не услышать звуки сигналов спецтранспорта или попасть в ДТП", - отмечается в памятке. Спасатели также советуют не купаться после приема спиртного, в запрещенных местах и не оставлять детей без присмотра у воды. В памятках для стихий земли и воздуха содержатся следующие рекомендации: во время грозы надо спуститься в овраг; при разведении костра – очистить землю от сухостоя в радиусе 10 метров; отправляясь в путешествие по любому маршруту, зарегистрироваться в МЧС. "Чрезвычайный" гороскоп на сентябрь для стихий огня содержит такие советы: не разжигать костер в неположенном месте; не курить в постели; прятать спички и зажигалки от детей. "Безопасность начинается с тебя", - резюмирует МЧС России.

https://ria.ru/20230825/bezopasnost-1892116659.html

https://ria.ru/20230512/deti-1871178289.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество