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При обстреле ВСУ Старомихайловки погибла мирная жительница

При обстреле ВСУ Старомихайловки погибла мирная жительница - РИА Новости, 02.09.2023

При обстреле ВСУ Старомихайловки погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка украинскими войсками, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T21:25

2023-09-02T21:25

2023-09-02T21:26

специальная военная операция на украине

старомихайловка

донецк

петровский район

алексей кулемзин (донецк)

жкх

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка украинскими войсками, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в поселке городского типа Старомихайловка во время карательного обстрела по улице Чкалова погибла женщина 1973 года рождения", - написал мэр в своем телеграм-канале. Ранее Алексей Кулемзин также сообщал, что мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск.

старомихайловка

донецк

петровский район

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старомихайловка, донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк), жкх