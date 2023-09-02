Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ Старомихайловки погибла мирная жительница - РИА Новости, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 02.09.2023 (обновлено: 21:26 02.09.2023)
https://ria.ru/20230902/gibel-1893875959.html
При обстреле ВСУ Старомихайловки погибла мирная жительница
При обстреле ВСУ Старомихайловки погибла мирная жительница - РИА Новости, 02.09.2023
При обстреле ВСУ Старомихайловки погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка украинскими войсками, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T21:25
2023-09-02T21:26
специальная военная операция на украине
старомихайловка
донецк
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка украинскими войсками, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в поселке городского типа Старомихайловка во время карательного обстрела по улице Чкалова погибла женщина 1973 года рождения", - написал мэр в своем телеграм-канале. Ранее Алексей Кулемзин также сообщал, что мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск.
старомихайловка
донецк
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
старомихайловка, донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк), жкх
Специальная военная операция на Украине, Старомихайловка, Донецк, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), ЖКХ
При обстреле ВСУ Старомихайловки погибла мирная жительница

Кулемзин: при обстреле ВСУ Старомихайловки погибла мирная жительница

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка украинскими войсками, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"По дополнительной информации, в поселке городского типа Старомихайловка во время карательного обстрела по улице Чкалова погибла женщина 1973 года рождения", - написал мэр в своем телеграм-канале.
Ранее Алексей Кулемзин также сообщал, что мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:03
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаромихайловкаДонецкПетровский районАлексей Кулемзин (Донецк)ЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала