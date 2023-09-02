https://ria.ru/20230902/gibel-1893875959.html
При обстреле ВСУ Старомихайловки погибла мирная жительница
При обстреле ВСУ Старомихайловки погибла мирная жительница - РИА Новости, 02.09.2023
При обстреле ВСУ Старомихайловки погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка украинскими войсками, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T21:25
2023-09-02T21:25
2023-09-02T21:26
специальная военная операция на украине
старомихайловка
донецк
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка украинскими войсками, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в поселке городского типа Старомихайловка во время карательного обстрела по улице Чкалова погибла женщина 1973 года рождения", - написал мэр в своем телеграм-канале. Ранее Алексей Кулемзин также сообщал, что мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск.
старомихайловка
донецк
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
старомихайловка, донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк), жкх
Специальная военная операция на Украине, Старомихайловка, Донецк, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), ЖКХ
При обстреле ВСУ Старомихайловки погибла мирная жительница
Кулемзин: при обстреле ВСУ Старомихайловки погибла мирная жительница