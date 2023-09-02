https://ria.ru/20230902/gaz-1893856147.html

На Урале подросток погиб, вдохнув газ из баллончика

На Урале подросток погиб, вдохнув газ из баллончика - РИА Новости, 02.09.2023

На Урале подросток погиб, вдохнув газ из баллончика

Восьмиклассник погиб в Каменске-Уральском, вдохнув газ из баллончика, трагедия произошла 1 сентября, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области в... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T17:37

2023-09-02T17:37

2023-09-02T17:38

происшествия

каменск-уральский

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Восьмиклассник погиб в Каменске-Уральском, вдохнув газ из баллончика, трагедия произошла 1 сентября, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области в субботу. По информации ведомства, 1 сентября во время дневной прогулки 15-летний мальчик почувствовал себя плохо и упал на землю. Находящиеся с ним друзья вызвали "скорую", но прибывшие на место медики констатировали смерть подростка. Отмечается, что, предварительно, гибель школьника наступила "от вдыхания паров газовой смеси", в кармане его одежды был обнаружен баллончик для заправки газовых устройств. "Прокуратура... проводит проверку соблюдения требований законодательства в связи с гибелью несовершеннолетнего подростка, предположительно, в результате вдыхания паров газа", – говорится в сообщении. Мальчик воспитывался в полной семье, обучался в 8 классе, на учете в органах системы профилактики не состоял. Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210831/smert-1747986897.html

каменск-уральский

свердловская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, каменск-уральский, свердловская область