https://ria.ru/20230902/gaz-1893856147.html
На Урале подросток погиб, вдохнув газ из баллончика
На Урале подросток погиб, вдохнув газ из баллончика - РИА Новости, 02.09.2023
На Урале подросток погиб, вдохнув газ из баллончика
Восьмиклассник погиб в Каменске-Уральском, вдохнув газ из баллончика, трагедия произошла 1 сентября, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области в... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T17:37
2023-09-02T17:37
2023-09-02T17:38
происшествия
каменск-уральский
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Восьмиклассник погиб в Каменске-Уральском, вдохнув газ из баллончика, трагедия произошла 1 сентября, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области в субботу. По информации ведомства, 1 сентября во время дневной прогулки 15-летний мальчик почувствовал себя плохо и упал на землю. Находящиеся с ним друзья вызвали "скорую", но прибывшие на место медики констатировали смерть подростка. Отмечается, что, предварительно, гибель школьника наступила "от вдыхания паров газовой смеси", в кармане его одежды был обнаружен баллончик для заправки газовых устройств. "Прокуратура... проводит проверку соблюдения требований законодательства в связи с гибелью несовершеннолетнего подростка, предположительно, в результате вдыхания паров газа", – говорится в сообщении. Мальчик воспитывался в полной семье, обучался в 8 классе, на учете в органах системы профилактики не состоял. Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры, добавили в пресс-службе.
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каменск-уральский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, каменск-уральский, свердловская область
Происшествия, Каменск-Уральский, Свердловская область
На Урале подросток погиб, вдохнув газ из баллончика
В Каменске-Уральском восьмиклассник погиб, вдохнув газ из баллончика
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости.
Восьмиклассник погиб в Каменске-Уральском, вдохнув газ из баллончика, трагедия произошла 1 сентября, сообщила пресс-служба
прокуратуры Свердловской области в субботу.
По информации ведомства, 1 сентября во время дневной прогулки 15-летний мальчик почувствовал себя плохо и упал на землю. Находящиеся с ним друзья вызвали "скорую", но прибывшие на место медики констатировали смерть подростка. Отмечается, что, предварительно, гибель школьника наступила "от вдыхания паров газовой смеси", в кармане его одежды был обнаружен баллончик для заправки газовых устройств.
"Прокуратура... проводит проверку соблюдения требований законодательства в связи с гибелью несовершеннолетнего подростка, предположительно, в результате вдыхания паров газа", – говорится в сообщении.
Мальчик воспитывался в полной семье, обучался в 8 классе, на учете в органах системы профилактики не состоял. Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры, добавили в пресс-службе.
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