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"Как на пороховой бочке". СМИ узнали причину лесных пожаров на Гавайях - РИА Новости, 02.09.2023
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14:38 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/gavayi-1893834349.html
"Как на пороховой бочке". СМИ узнали причину лесных пожаров на Гавайях
"Как на пороховой бочке". СМИ узнали причину лесных пожаров на Гавайях - РИА Новости, 02.09.2023
"Как на пороховой бочке". СМИ узнали причину лесных пожаров на Гавайях
Халатность властей в отношении заросших заброшенных полей в уничтоженном лесными пожарами гавайском городе Лахайна, несмотря на годы предупреждений об их... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T14:38
2023-09-02T14:38
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сша
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Халатность властей в отношении заросших заброшенных полей в уничтоженном лесными пожарами гавайском городе Лахайна, несмотря на годы предупреждений об их пожароопасности, была одним из факторов, которые привели к распространению огня, сообщает издание Washington Post со ссылкой на проведенное расследование. "Расследование Washington Post показало, что ад, который сжег город Лахайну дотла, начался на заброшенном неуправляемом участке земли на холме к северу от центра города..., несмотря на годы неоднократных предупреждений о риске пожара, слабое соблюдение норм и нехватка государственных ресурсов препятствовали значимым действиям по управлению растительностью", - пишет издание. Газета приводит слова профессора пирогеографии и пожарной науки в университете Тасмании Дэвида Боумана о том, что "город был окружен пороховой бочкой, ожидающей искры, чтобы взорваться". По мнению издания, трагедия на острове Мауи могла бы повториться и на других гавайских островах, где города также окружены большими неиспользуемыми заросшими полями. Ранее телеканал Hawaii News сообщил, что власти округа Мауи в американском штате Гавайи подали иск в суд против энергетической компании Hawaiian Electric за халатность, которая привела к опустошившим остров пожарам. Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о 115 погибших, число пропавших без вести может доходить до 1100.
https://ria.ru/20230824/bayden-1891732999.html
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в мире, гавайи, сша
В мире, Гавайи, США
"Как на пороховой бочке". СМИ узнали причину лесных пожаров на Гавайях

WP: халатность по отношению к заброшенным полям привела к пожарам на Гавайях

© AP Photo / County of Maui/Zeke KaluaПожар на острове Мауи, Гавайи
Пожар на острове Мауи, Гавайи - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / County of Maui/Zeke Kalua
Пожар на острове Мауи, Гавайи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Халатность властей в отношении заросших заброшенных полей в уничтоженном лесными пожарами гавайском городе Лахайна, несмотря на годы предупреждений об их пожароопасности, была одним из факторов, которые привели к распространению огня, сообщает издание Washington Post со ссылкой на проведенное расследование.
«
"Расследование Washington Post показало, что ад, который сжег город Лахайну дотла, начался на заброшенном неуправляемом участке земли на холме к северу от центра города..., несмотря на годы неоднократных предупреждений о риске пожара, слабое соблюдение норм и нехватка государственных ресурсов препятствовали значимым действиям по управлению растительностью", - пишет издание.
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Газета приводит слова профессора пирогеографии и пожарной науки в университете Тасмании Дэвида Боумана о том, что "город был окружен пороховой бочкой, ожидающей искры, чтобы взорваться".
По мнению издания, трагедия на острове Мауи могла бы повториться и на других гавайских островах, где города также окружены большими неиспользуемыми заросшими полями.
Ранее телеканал Hawaii News сообщил, что власти округа Мауи в американском штате Гавайи подали иск в суд против энергетической компании Hawaiian Electric за халатность, которая привела к опустошившим остров пожарам.
Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о 115 погибших, число пропавших без вести может доходить до 1100.
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