https://ria.ru/20230902/gavayi-1893834349.html

"Как на пороховой бочке". СМИ узнали причину лесных пожаров на Гавайях

"Как на пороховой бочке". СМИ узнали причину лесных пожаров на Гавайях - РИА Новости, 02.09.2023

"Как на пороховой бочке". СМИ узнали причину лесных пожаров на Гавайях

Халатность властей в отношении заросших заброшенных полей в уничтоженном лесными пожарами гавайском городе Лахайна, несмотря на годы предупреждений об их... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T14:38

2023-09-02T14:38

2023-09-02T14:38

в мире

гавайи

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889234914_98:0:1437:753_1920x0_80_0_0_19a56256f28a23a2d7c3d4e2d6177788.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Халатность властей в отношении заросших заброшенных полей в уничтоженном лесными пожарами гавайском городе Лахайна, несмотря на годы предупреждений об их пожароопасности, была одним из факторов, которые привели к распространению огня, сообщает издание Washington Post со ссылкой на проведенное расследование. "Расследование Washington Post показало, что ад, который сжег город Лахайну дотла, начался на заброшенном неуправляемом участке земли на холме к северу от центра города..., несмотря на годы неоднократных предупреждений о риске пожара, слабое соблюдение норм и нехватка государственных ресурсов препятствовали значимым действиям по управлению растительностью", - пишет издание. Газета приводит слова профессора пирогеографии и пожарной науки в университете Тасмании Дэвида Боумана о том, что "город был окружен пороховой бочкой, ожидающей искры, чтобы взорваться". По мнению издания, трагедия на острове Мауи могла бы повториться и на других гавайских островах, где города также окружены большими неиспользуемыми заросшими полями. Ранее телеканал Hawaii News сообщил, что власти округа Мауи в американском штате Гавайи подали иск в суд против энергетической компании Hawaiian Electric за халатность, которая привела к опустошившим остров пожарам. Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о 115 погибших, число пропавших без вести может доходить до 1100.

https://ria.ru/20230824/bayden-1891732999.html

https://ria.ru/20230820/ssha-1891088914.html

гавайи

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гавайи, сша